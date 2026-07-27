Держдума РФ. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Російська влада каже, що завершила “інтеграцію” у своє правове поле “історичних регіонів” — так вони називають тимчасово окуповані території України. Задля цього вони прийняли близько 70 законів.

Про це пишуть проросійські медіа із посиланням на голову Держдуми РФ Вячеслава Володіна.

За його словами, російські депутати ухвалили близько 70 законів, які стосуються поширення законодавства країни-агресорки та системи державного управління на “історичних регіонах та Донбасі”. Цей термін загарбники використовують для тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Одним із показників “інтеграції” росіяни вважають вибори до Державної думи за участю мешканців ТОТ — вони мають пройти вже цього вересня. При цьому до складу округів включили кілька міст Донеччини, які не перебувають під контролем окупантів.

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Також у червні 2025-го Росія хотіла інтегрувати нерухомість в окупації до своєї системи. Тоді депутати ухвалили закон, який дозволяє “визнавати” українські документи на такі обʼєкти до 2022 року. Інші — після початку відкритого вторгнення — вважають “недійсними”.

Цьогоріч лідер Росії Володимир Путін підписав закон, який втричі знижує фінансовий поріг входу до так званої “вільної економічної зони” на тимчасово окупованих територіях України. Бізнесу, який наважиться працювати із загарбниками, пропонують вкласти 10% від запланованих інвестицій у перший рік замість колишніх 30%.

Для довідки: Зазначимо, що Росія не має легітимного права видавати закони, які стосуються українських територій. Тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є частиною України згідно з Конституцією України та міжнародним правом.

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Нагадаємо, Росія довела тимчасово окуповані території України до демографічної катастрофи та водночас реалізує політику заміщення місцевого населення росіянами. За роки кількість жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей скоротилося майже вдвічі. Загарбники планують надалі колонізувати захоплені регіони через масове переселення.