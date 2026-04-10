Ілюстративне фото: окупаційне джерело "Сіріус"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У вересні 2026 року Росія вперше проведе вибори до Державної думи за участю мешканців окупованих українських територій. Сім виборчих округів на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині — частина так званої “повної інтеграції” в політичну систему РФ. При цьому до складу округів включили кілька міст Донеччини, які не перебувають під контролем росіян.

Що відомо про вибори-2026 у Росії

Основним днем голосування попередньо визначили 20 вересня 2026 року — третя неділя місяця, коли завершуються повноваження чинного скликання російської Держдуми. Проте офіційно кампанія стартує в червні 2026 року після указу президента країни-агресорки Володимира Путіна. Нових депутатів обиратимуть на пʼять років, до 2031 року.

До складу Держдуми входять 450 депутатів. Половину обирають за партійними списками — місця розподіляються залежно від відсотка голосів, який набрала партія. Іншу половину обирають по одномандатних округах — перемагає кандидат, який набрав найбільше голосів у своєму окрузі.

Від окупованих територій України до російської Думи обиратимуть сімох депутатів

Для участі мешканців тимчасово окупованих територій російська влада сформувала окремі виборчі округи. Загалом їх сім, кожен обирає одного депутата. На окупованій частині Донецької області таких округів три, на Луганщині — два, а в Запорізькій та Херсонській областях — по одному.

Згідно з окупаційними джерелами, три округи на окупованій частині Донеччини охоплюють понад 1,6 млн виборців.

Макіївський округ №13 (505 104 виборці)

Території: Макіївка, Іловайськ, Харцизьк, Амвросіївський, Старобешівський та Тельманівський “муніципальні округи”; частина Донецька — м. Моспине, Будьоннівський та Пролетарський райони; селища Горбачево-Михайлівка, Ларине; села Бірюки, Вербова Балка, Гришки, Михайлівка, Новодворське, Октябрське, Павлоградське, Темрюк.

Донецький округ №14 (593 904 виборці)

Території: Маріуполь, Докучаєвськ, Красногорівка, Мар’їнка; Ворошиловський, Калінінський, Кіровський, Ленінський, Петровський райони Донецька; селища Олександрівка, Старомихайлівка, Лозове; села Кремінець, Луганське; Великоновосілківський, Волноваський, Володарський, Добропільський, Красноармійський, Курахівський, Мангушський, Новоазовський “муніципальні округи”. Горлівський округ №15 (550 973 виборці)

Території: Горлівка, Бахмут, Дебальцеве, Єнакієве, Сніжне, Шахтарськ, Ясинувата, Чистякове (до декомунізації — Торез), Олександрівка; Київський та Куйбишевський райони Донецька; села Веселе, Піски, Спартак.

Крім того, до цього округу віднесли Краматорськ, Костянтинівку, Лиман та Слов’янськ. Ці міста не перебувають під контролем російської влади, хоча навколо них тривають бої.

Фото: deepstatemap

Окупаційна адміністрація позиціює вибори як фінальний етап об’єднання політичної системи в РФ та на окупованих територіях.

“Цього року у нас завершиться повноцінна інтеграція (так званої “ДНР” — ред.) у політичне поле РФ разом із виборами до Держдуми, які відбудуться у вересні”, — зазначила сенаторка Російської Федерації від т.з. “ДНР” Наталія Никонорова.

Нагадаємо, це не перша спроба Росії залучити мешканців окупованої частини Донеччини до власних виборчих процесів. Після незаконних “референдумів” 2014 та 2022 років загарбники регулярно влаштовують там псевдовибори до російських органів влади та підконтрольних їм “місцевих рад”.

Україна та більшість держав світу не визнає такі кампанії. Міжнародні організації не направляють на ці території офіційних спостерігачів, аби засвідчити прозорість процесу, а результати голосування не мають міжнародної легітимності. Організація подібних виборів є порушенням норм міжнародного права.

У 2023 році “дострокове голосування” організовували на дворі та вулицях міст. Членів окупаційної “комісії” із переносними урнами супроводжували озброєні люди з закритими обличчями.

Паралельно партія “Єдина Росія” формує програму на 2026–2031 роки. За заявами окупаційних посадовців, від жителів Донеччини нібито надійшло близько 4 тисяч пропозицій до так званої “Народної програми” — документа, який формують на основі ідей від громадян.

Як залучатимуть військових та молодь

Центральна виборча комісія РФ заявляє про плани створити окремі виборчі дільниці для військовослужбовців у зоні бойових дій та прикордонних районах.

Водночас окупаційна влада активно залучає до виборів молодь. У березні 2026 року на федеральній території Сіріус відбувся молодіжний форум, присвячений виборчій кампанії. За даними російського Центрвиборчкому, близько 25% молодих людей нібито вже залучені до виборчого процесу — як члени комісій або кандидати.

