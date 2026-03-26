Месенджер Telegram. Ілюстративне фото: Getty Images

Після обмеження дзвінків через Telegram у 2025 році російська влада пішла далі — тепер ідеться про уповільнення роботи месенджера й навіть про можливість його повного блокування з 1 квітня 2026 року. Та чи дійсно це так і що кажуть про роботу застосунку жителі тимчасово окупованих територій України, для яких він залишається чи не найпопулярнішим способом звʼязку, розповідаємо в матеріалі.

Блокування Telegram у Росії: що відомо і які думки висловлюють посадовці загарбників

Поступово обмежувати роботу Telegram у Росії почали ще минулого року. У січні його внесли до реєстру “іноземних месенджерів”, у березні — заборонили передавати через нього “платіжні документи та особисті дані при наданні послуг”, а в серпні відомство загарбників “Роскомнадзор”, яке здійснює цензуру у сфері зв’язку, скоротило можливість дзвінків.

Та на цьому посадовці країни-агресорки не зупинилися. Уже на початку лютого 2026 року низка російських медіа повідомила про плани “Роскомнадзору” почати роботу з уповільнення Telegram. Про це їм нібито стало відомо із власних джерел в індустрії інформаційних технологій та з профільних відомств. Того ж дня уповільнення фактично підтвердили й у федеральному органі, зазначивши, що месенджер “не виконує законодавство й не вживає заходів безпеки щодо російських громадян”.

“У зв’язку з цим, за рішенням уповноважених органів, Роскомнадзор продовжить запровадження послідовних обмежень з метою домогтися виконання російського законодавства та забезпечити захист громадян”, — написали в “Роскомнадзорі” у відповідь на запит пропагандистів.

Разом із інформацією про уповільнення роботи Telegram незабаром з’явилися й чутки про повне блокування застосунку в Росії з 1 квітня. Вперше повідомлення про це опублікували 17 лютого в одному з російських каналів у цьому ж месенджері. А наступного дня ажіотаж підживила заява голови Мінцифри загарбників Максута Шадаєва.

“Ніхто не рубає з плеча… Спочатку штрафи, потім голосові (дзвінки, — ред.), потім уповільнення. Далі — я не можу сказати”, — зазначив він.

Зауважимо, що в “Роскомнадзорі” блокування не підтвердили й не спростували. Утім, його продовжили обговорювати на державному рівні. Зокрема, у березні прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков розповів пропагандистам, що Telegram зможе уникнути блокування, якщо керівництво почне виконувати вимоги російського законодавства й буде “на гнучкому контакті” з владою. Пізніше щодо заборони месенджера висловився заступник голови Комітету з інформаційної політики Держдуми Андрій Свінцов.

“Все ж я думаю, що 1 квітня Telegram не заблокують, тому що, наскільки мені відомо, певні контакти між керівництвом компанії та Роскомнадзором таки є. Тому я сподіваюся, що керівництво компанії Telegram все ж ухвалить правильне рішення: відкриє юрособу в Росії, платитиме податки в Росії, працюватиме за російськими законами”, — зауважив посадовець на власному каналі в обговорюваному застосунку.

Від повної відсутності проблем до щоденних збоїв: як наразі працює Telegram в тимчасовій окупації

Хоч без прямого підтвердження від “Роскомнадзору” повне блокування Telegram із 1 квітня 2026 року залишається на рівні чуток, користувачі застосунку в Росії вже не раз стикалися з проблемами в його роботі. Жителі країни-агресорки намагаються масово саботувати можливе рішення відомства під його дописами в забороненій мережі “ВКонтакте”. Утім, відповідей не отримують і скаржаться на видалення коментарів.

Росіяни критикують можливу заборону Telegram і скаржаться на видалення коментарів під дописами “Роскомнадзору”. Скриншот Вільного Радіо

Дещо іншою наразі є ситуація з месенджером на тимчасово окупованих територіях України. Попри те, що з жовтня 2022 року загарбники нібито юридично включили їх до складу Росії, там Telegram переважно працює краще. Імовірно, причина криється в рішенні поки не обмежувати його роботу в зоні так званої “СВО” (так окупанти називають війну проти України). Про нього на засіданні Комітету з інформаційної політики Держдуми 18 лютого оголосив голова Мінцифри Максут Шадаєв.

Так, співрозмовник Вільного Радіо Андрій (ім’я змінене з міркувань безпеки) із Донецька поки не помітив нових змін у роботі месенджера. Чоловік користується послугами місцевого оператора зв’язку “Фенікс” і через нього продовжує користуватися Telegram без будь-яких обмежень. Не працюють хіба дзвінки — проте ця ситуація для жителів міста не нова.

“Telegram працює, як і працював у попередні місяці. Серед провайдерів не поширюються ніякі оголошення щодо блокування. Тому ніхто з моїх знайомих не користується VPN-сервісами, бо станом на зараз в них немає ніякої потреби. Це навіть дивно, бо зазвичай в нас першими всі блокування вводять, а цього разу поки тихо все, як було”, — розповів Андрій.

У тимчасово окупованому Маріуполі про можливе блокування Telegram говорять більше й навіть подекуди готуються до такого рішення. Зокрема, жителька міста Ірина (ім’я змінене) розповідає, що чула про переведення будинкових чатів у російський Max, проте на роботі встановлювати його поки не вимагали. VPN жінка не користується, бо через вік їй важко із ним розібратися. Без такого сервісу зв’язуватися з рідними їй стало важче, та повідомлення надсилати вдається.

“Дзвонити [через Telegram] майже неможливо: довго йде з’єднання, добре чути перші пару хвилин, потім починаються проблеми. Viber давно не працює, Discord — як Telegram, з перемінним успіхом. Зараз шукаю альтернативи, питаю по знайомих, але саме для дзвінків поки не знайшли варіантів. Поки сподіваємось, щоб хоча б повідомлення можна було надсилати”, — ділиться Ірина.

Інша жителька Маріуполя Олена (ім’я змінене) підтверджує, що в місті переймаються через можливе блокування. Утім, поки суттєвих проблем із застосунком не має — часом жінці навіть вдається через нього дзвонити.

“Поки що зв’язок з дочкою є, ми пару разів на тиждень зідзвонюємось у Telegram. Інколи з’єднує, інколи — ні, і тоді я набираю через WhatsApp. Чесно, не знаю, від чого це залежить. Багато хто навколо говорить про відключення Telegram, всі переймаються, бо в багатьох теж родичі виїхали. У мене є знайома, яка добре розбирається в комп’ютерах. Вона каже, що в разі чого допоможе мені встановити якийсь платний VPN. Зайві розходи, звісно, але так хоч зв’язок матиму”, — розповідає Олена.

Водночас погіршення в роботі Telegram з березня відчула жителька тимчасово окупованої частини Запорізької області Ольга (ім’я змінене). Повідомлення жінка відправляє без проблем, а ось дзвонити в неї практично не виходило до зміни VPN. Зараз він допомагає користуватися застосунком як зазвичай, хоча про блокування місцевих уже попередили.

“Нас попередили, що з 20 березня [Telegram] зовсім не буде працювати, але мені син поставив інший VPN, і все поки налагодилося. Не знаю, що буде з 1 квітня. Сама не знаю, що буду робити, — просто сподіваюсь, що буде працювати. WhatsApp уже давно не працює, я пробувала. Поки ніякий інший [месенджер] не планую встановлювати. Знаю, що в багатьох вже стоїть цей Max, але це [потрібно] тим, хто працює в школі або в якихось установах. Я не хочу, і він мені не треба. Я просто хочу дзвонити доньці і все, я ж нічого забороненого не роблю”, — наголошує Ольга.

Як жителі тимчасово окупованих територій можуть продовжити спілкуватися через Telegram у 2026 році

Як показує досвід співрозмовників Вільного Радіо, наразі обійти проблеми в роботі Telegram в тимчасовій окупації допомагають VPN-сервіси. Завдяки їм жителі можуть спілкуватися з тими, хто живе на підконтрольній території України або за кордоном. VPN дає доступ не лише до месенджера, а й до заблокованих сайтів і сервісів, а також дозволяє краще захищати свої дані в інтернеті. Серед таких сервісів — Psiphon або Запрєт.

Утім, не кожен VPN варто встановлювати. Зокрема, йдеться про повністю безкоштовні сервіси без репутації та зрозумілого фінансування, зауважив експерт проєкту Nadiyno.org Павло Бєлоусов у матеріалі Крим.Реалії:

“Перевірені надійні VPN – це з демократичних країн, які не мали скандальних історій із витоками даних, які мають певну репутацію, певне ім’я і в яких зрозуміла хоча б якась плюс-мінус монетизація”.

Утім, у майбутньому знайти безпечний VPN може стати складніше. Наприкінці березня 2026 року перший заступник голови Комітету з інформаційної політики Держдуми Антон Горелкін заявив в інтерв’ю пропагандистам, що наразі повна заборона VPN у Росії, що може торкнутися й тимчасово окупованих територій, не розглядається. Та “Роскомнадзор” може блокувати сервіси, які “порушують російське законодавство”. Легальними ж, за інформацією його колеги Андрія Свінцова, є ті, що можна придбати в оператора з ліцензією від ФСБ.

Аби убезпечити себе, жителі тимчасово окупованих територій можуть користуватися альтернативами до Telegram. Перелік таких засобів зв’язку із посиланнями на них журналісти Вільного Радіо зібрали раніше.