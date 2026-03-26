Нові перепони для Telegram: що відомо про блокування месенджера в Росії і яка ситуація з ним на ТОТ

Марія Санатарчук
Після обмеження дзвінків через Telegram у 2025 році російська влада пішла далі — тепер ідеться про уповільнення роботи месенджера й навіть про можливість його повного блокування з 1 квітня 2026 року. Та чи дійсно це так і що кажуть про роботу застосунку жителі тимчасово окупованих територій України, для яких він залишається чи не найпопулярнішим способом звʼязку, розповідаємо в матеріалі.

 

Блокування Telegram у Росії: що відомо і які думки висловлюють посадовці загарбників

Поступово обмежувати роботу Telegram у Росії почали ще минулого року. У січні його внесли до реєстру “іноземних месенджерів”, у березні — заборонили передавати через нього “платіжні документи та особисті дані при наданні послуг”, а в серпні відомство загарбників  “Роскомнадзор”, яке здійснює цензуру у сфері зв’язку, скоротило можливість дзвінків.

Та на цьому посадовці країни-агресорки не зупинилися. Уже на початку лютого 2026 року низка російських медіа повідомила про плани “Роскомнадзору” почати роботу з уповільнення Telegram. Про це їм нібито стало відомо із власних джерел в індустрії інформаційних технологій та з профільних відомств. Того ж дня уповільнення фактично підтвердили й у федеральному органі, зазначивши, що месенджер “не виконує законодавство й не вживає заходів безпеки щодо російських громадян”.

“У зв’язку з цим, за рішенням уповноважених органів, Роскомнадзор продовжить запровадження послідовних обмежень з метою домогтися виконання російського законодавства та забезпечити захист громадян”, — написали в “Роскомнадзорі” у відповідь на запит пропагандистів.

Разом із інформацією про уповільнення роботи Telegram незабаром з’явилися й чутки про повне блокування застосунку в Росії з 1 квітня. Вперше повідомлення про це опублікували 17 лютого в одному з російських каналів у цьому ж месенджері. А наступного дня ажіотаж підживила заява голови Мінцифри загарбників Максута Шадаєва.

“Ніхто не рубає з плеча… Спочатку штрафи, потім голосові (дзвінки, — ред.), потім уповільнення. Далі — я не можу сказати”, — зазначив він.

Зауважимо, що в “Роскомнадзорі” блокування не підтвердили й не спростували. Утім, його продовжили обговорювати на державному рівні. Зокрема, у березні прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков розповів пропагандистам, що Telegram зможе уникнути блокування, якщо керівництво почне виконувати вимоги російського законодавства й буде “на гнучкому контакті” з владою. Пізніше щодо заборони месенджера висловився заступник голови Комітету з інформаційної політики Держдуми Андрій Свінцов.

“Все ж я думаю, що 1 квітня Telegram не заблокують, тому що, наскільки мені відомо, певні контакти між керівництвом компанії та Роскомнадзором таки є. Тому я сподіваюся, що керівництво компанії Telegram все ж ухвалить правильне рішення: відкриє юрособу в Росії, платитиме податки в Росії, працюватиме за російськими законами”, — зауважив посадовець на власному каналі в обговорюваному застосунку.

Від повної відсутності проблем до щоденних збоїв: як наразі працює Telegram в тимчасовій окупації

Хоч без прямого підтвердження від “Роскомнадзору” повне блокування Telegram із 1 квітня 2026 року залишається на рівні чуток, користувачі застосунку в Росії вже не раз стикалися з проблемами в його роботі. Жителі країни-агресорки намагаються масово саботувати можливе рішення відомства під його дописами в забороненій мережі “ВКонтакте”. Утім, відповідей не отримують і скаржаться на видалення коментарів.

Росіяни критикують можливу заборону Telegram і скаржаться на видалення коментарів під дописами “Роскомнадзору”. Скриншот Вільного Радіо

Дещо іншою наразі є ситуація з месенджером на тимчасово окупованих територіях України. Попри те, що з жовтня 2022 року загарбники нібито юридично включили їх до складу Росії, там Telegram переважно працює краще. Імовірно, причина криється в рішенні поки не обмежувати його роботу в зоні так званої “СВО” (так окупанти називають війну проти України). Про нього на засіданні Комітету з інформаційної політики Держдуми 18 лютого оголосив голова Мінцифри Максут Шадаєв.

Так, співрозмовник Вільного Радіо Андрій (ім’я змінене з міркувань безпеки) із Донецька поки не помітив нових змін у роботі месенджера. Чоловік користується послугами місцевого оператора зв’язку “Фенікс” і через нього продовжує користуватися Telegram без будь-яких обмежень. Не працюють хіба дзвінки — проте ця ситуація для жителів міста не нова.

“Telegram працює, як і працював у попередні місяці. Серед провайдерів не поширюються ніякі оголошення щодо блокування. Тому ніхто з моїх знайомих не користується VPN-сервісами, бо станом на зараз в них немає ніякої потреби. Це навіть дивно, бо зазвичай в нас першими всі блокування вводять, а цього разу поки тихо все, як було”, — розповів Андрій.

У тимчасово окупованому Маріуполі про можливе блокування Telegram говорять більше й навіть подекуди готуються до такого рішення. Зокрема, жителька міста Ірина (ім’я змінене) розповідає, що чула про переведення будинкових чатів у російський Max, проте на роботі встановлювати його поки не вимагали. VPN жінка не користується, бо через вік їй важко із ним розібратися. Без такого сервісу зв’язуватися з рідними їй стало важче, та повідомлення надсилати вдається.

“Дзвонити [через Telegram] майже неможливо: довго йде з’єднання, добре чути перші пару хвилин, потім починаються проблеми. Viber давно не працює, Discord —  як Telegram, з перемінним успіхом. Зараз шукаю альтернативи, питаю по знайомих, але саме для дзвінків поки не знайшли варіантів. Поки сподіваємось, щоб хоча б повідомлення можна було надсилати”, — ділиться Ірина.

Інша жителька Маріуполя Олена (ім’я змінене) підтверджує, що в місті переймаються через можливе блокування. Утім, поки суттєвих проблем із застосунком не має — часом жінці навіть вдається через нього дзвонити.

“Поки що зв’язок з дочкою є, ми пару разів на тиждень зідзвонюємось у Telegram. Інколи з’єднує, інколи — ні, і тоді я набираю через WhatsApp. Чесно, не знаю, від чого це залежить. Багато хто навколо говорить про відключення Telegram, всі переймаються, бо в багатьох теж родичі виїхали. У мене є знайома, яка добре розбирається в комп’ютерах. Вона каже, що в разі чого допоможе мені встановити якийсь платний VPN. Зайві розходи, звісно, але так хоч зв’язок матиму”, — розповідає Олена.

Водночас погіршення в роботі Telegram з березня відчула жителька тимчасово окупованої частини Запорізької області Ольга (ім’я змінене). Повідомлення жінка відправляє без проблем, а ось дзвонити в неї практично не виходило до зміни VPN. Зараз він допомагає користуватися застосунком як зазвичай, хоча про блокування місцевих уже попередили.

“Нас попередили, що з 20 березня [Telegram] зовсім не буде працювати, але мені син поставив інший VPN, і все поки налагодилося. Не знаю, що буде з 1 квітня. Сама не знаю, що буду робити, — просто сподіваюсь, що буде працювати. WhatsApp уже давно не працює, я пробувала. Поки ніякий інший [месенджер] не планую встановлювати. Знаю, що в багатьох вже стоїть цей Max, але це [потрібно] тим, хто працює в школі або в якихось установах. Я не хочу, і він мені не треба. Я просто хочу дзвонити доньці і все, я ж нічого забороненого не роблю”, — наголошує Ольга.

Як жителі тимчасово окупованих територій можуть продовжити спілкуватися через Telegram у 2026 році

Як показує досвід співрозмовників Вільного Радіо, наразі обійти проблеми в роботі Telegram в тимчасовій окупації допомагають VPN-сервіси. Завдяки їм жителі можуть спілкуватися з тими, хто живе на підконтрольній території України або за кордоном. VPN дає доступ не лише до месенджера, а й до заблокованих сайтів і сервісів, а також дозволяє краще захищати свої дані в інтернеті. Серед таких сервісів — Psiphon або Запрєт.

Утім, не кожен VPN варто встановлювати. Зокрема, йдеться про повністю безкоштовні сервіси без репутації та зрозумілого фінансування, зауважив експерт проєкту Nadiyno.org Павло Бєлоусов у матеріалі Крим.Реалії:

“Перевірені надійні VPN – це з демократичних країн, які не мали скандальних історій із витоками даних, які мають певну репутацію, певне ім’я і в яких зрозуміла хоча б якась плюс-мінус монетизація”.

Утім, у майбутньому знайти безпечний VPN може стати складніше. Наприкінці березня 2026 року перший заступник голови Комітету з інформаційної політики Держдуми Антон Горелкін заявив в інтерв’ю пропагандистам, що наразі повна заборона VPN у Росії, що може торкнутися й тимчасово окупованих територій, не розглядається. Та “Роскомнадзор” може блокувати сервіси, які “порушують російське законодавство”. Легальними ж, за інформацією його колеги Андрія Свінцова, є ті, що можна придбати в оператора з ліцензією від ФСБ.

Аби убезпечити себе, жителі тимчасово окупованих територій можуть користуватися альтернативами до Telegram. Перелік таких засобів зв’язку із посиланнями на них журналісти Вільного Радіо зібрали раніше.

Віртуальні приватні мережі, які створюють захищене з'єднання через інтернет, дозволяючи приховати справжню IP-адресу, обійти блокування сайтів та захистити дані від перехоплення.
