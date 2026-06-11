Путін підписав закон, яким спростив бізнесу вхід до “вільної економічної зони” на ТОТ України

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Лідер Росії Володимир Путін підписав закон, який втричі знижує фінансовий поріг входу до так званої “вільної економічної зони” на тимчасово окупованих територіях України. Бізнесу, який наважиться працювати із загарбниками, пропонують вкласти 10% від запланованих інвестицій у перший рік замість колишніх 30%. Закон набирає чинності через 90 днів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тексту “Федерального закону від 10 червня 2026 року № 175-ФЗ”.

За документом, окупанти планують зменшити обсяг інвестицій, який потрібен для входу у так звану “вільну економічну зону” — для цього буде достатньо вкласти 10% від запланованих. Решту дозволять розтягнути на три роки, суттєво знизивши фінансове навантаження на старті. Ймовірно, загарбники сподіваються залучити ширше коло інвесторів на тимчасово окуповані території України.

Окремо підписаний Путіним закон закріплює право учасників “ВЕЗ” отримувати земельні ділянки в оренду з правом викупу — без аукціонів і конкуренції. Умови в ручному режимі визначатиме федеральний уряд Росії.

Зазначимо, що “вільне економічну зону” на окупованих територіях України створили ще у 2023-му. До неї увійшли загарбані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У Кремлі стверджували, що її мета — “забезпечити сталий розвиток економіки цих регіонів, залучити інвестиції та створити нові робочі місця”.

За даними російських медіа, від початку 2026 року резидентами “ВЕЗ” у так званій “ДНР” стали близько 30 підприємств, а обсяг їхніх інвестицій оцінюють у 13,9 мільярда рублів.

Нагадаємо, ідею зі створенням на частині Донецької області іншої “вільної економічної зони” наприкінці грудня 2025-го зони озвучував президент України Володимир Зеленський. Це, на думку глави держави, може врахувати погляди обох сторін — української й російської.