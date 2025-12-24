На частині Донецької області може з’явитися “вільна економічна зона”: Зеленський пояснив, як це працюватиме

Стела на в'їзді на Донеччину в 2025 році. Ілюстративне фото: "Суспільне"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Запропонований США формат “вільної економічної зони” передбачає створення такої, зокрема, на частині Донецької області. Це, на думку, президента Володимира Зеленського, може врахувати погляди обох сторін — української й російської.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, пише “Суспільне. Новини”.

Він зазначив, що Росія прагне виходу українських військ із Донецької області, а США — пробують знайти шлях, який врахує позицію обох сторін. Рішення, яке пропонують Сполучені Штати — створення “вільної економічної зони”.

“Ми вважаємо, що вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях”, — каже Зеленський.

Водночас раніше президент казав, що в Україні не вважають “компромісну ідею” США про “вільну економічну зону” у Донецькій та Луганській областях безпечною для України.

Нині він наголосив, що Україна відстоює формулювання “потенційні економічні зони”, оскільки наразі є дві опції щодо територіальних домовленостей, які можуть бути зафіксовані в мирній угоді.

Перший варіант — фіксації лінії бойового зіткнення по її вигляду на момент ухвалення угоди.

“Якщо ми стоїмо там, де стоїмо, то ми домовимося. Тому тут і написано “потенційні зони”. Але якщо ми не домовимося, що “стоїмо там, де стоїмо”, є два варіанти. Буде продовження війни, або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами”, — каже президент.

У другому варіанті — одну “маленьку, але необхідну” економічну зону створять в Енергодарі Запорізької області після демілітаризації. Інша з’явиться на частині Донецької області: її створення обговорюватимуть, щойно Україні нададуть гарантії безпеки. Це має бути зафіксовано в окремій угоді між Україною, США та Росією.

“Ось Донбас, ось наша частина там — 25 %, ось тимчасово окупована росіянами частина. Якщо ми робимо ось тут вільну економічну зону, вона передбачає фактично демілітаризовану зону, тобто важкі сили усуваються звідси на відстань 40 кілометрів, але вона може бути й 5, 10, 40 кілометрів.

Якщо у нас два міста — Краматорськ і Словʼянськ — це вільна економічна зона, то тоді росіяни повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5 чи 10, чи 40 кілометрів. Частина, звідки відійшли наші війська — тут наше управління і наша поліція. А вже ось там, де вони — перебувають їхні сили”, — пояснює Зеленський.

Зі слів президента, росіяни неодноразово порушували свої обіцянки, тож контактна лінія нині перетвориться на лінію “фактично вільної економічної зони”. Там перебуватимуть міжнародні сили, які гарантуватимуть порядок та безпеку.

“Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що, згідно з українським законодавством, ми не можемо це зробити. Навіть потенційно.

Якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення. Лише референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоби був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така — або це, або війна. Я пояснив їм: якщо ви хочете референдум — а вони (американська сторона) хочуть — то вам доведеться на референдум ставити весь документ, а не якісь окремі ті чи інші вільні економічні зони.

За що люди голосують? Щоб якась зона стала іншою зоною? Люди можуть висловитись щодо всього документу — сказати: так або ні”, — пояснив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією. Детальніше про його пункти ми розповідали в окремому матеріалі.