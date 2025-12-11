Вибори або референдум: Зеленський розповів, як вирішуватимуть питання територій, прописаних у мирному плані

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: зі сторінки глави держави у Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних у американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

Про це президент повідомив на брифінгу з журналістами, повідомляє Суспільне.

“Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в останній версії мирного плану від США пропонували створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Американці наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.