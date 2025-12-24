Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: зі сторінки глави держави у Telegram

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами, пише “Суспільне. Новини”.

Він розповів, що Україна наразі “готова до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для розв’язання чутливих питань” — серед них, зокрема, територіальні.

Водночас “базовий документ про закінчення війни” — так його назвав Зеленський — містить 20 пунктів. Президент підтвердив, що це напрацювання на базі запропонованої раніше США “мирної угоди”, яка містила 28 пунктів.

“Багато було різних чуток було і багато напрацювань, багато зустрічей та багатогодинних розмов. Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд — це драфт (чернетка, — ред. ). Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну”, — додав Володимир Зеленський.

Що передбачає документ

Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджено. Документ констатує, що Україна — це суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

Пункт 2: Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також — механізм раннього повідомлення про порушення.

Пункт 3: Україна отримає “міцні гарантії безпеки”.

Пункт 4: Чисельність Збройних Сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності. США отримають компенсацію за гарантії безпеки. За словами Зеленського, цей пункт наразі викреслено: “Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми підіймаємо це питання”. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою.

“Йдеться про можливості наших двосторонніх угод з 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих – 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки”, — уточнив Зеленський.

Пункт 6: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію, включно з ратифікацією переважною більшістю голосів у Державній Думі (пропозиція США).

Пункт 7: Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. При цьому чіткі дати вступу для України до ЄС нині — це предмет двостороннього обговорення США та України, поки що європейського підтвердження.

Пункт 8: Буде затверджено “міцний пакет глобального розвитку для України” (це визначить окрема угода про інвестиції та майбутнє процвітання). Він передбачатиме:

Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, ШІ); США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації й експлуатації газової інфраструктури України; Будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції та модернізації міст і житлових районів. Розвиток інфраструктури; Видобуток корисних копалин, природних ресурсів; Світовий банк підготує спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування для прискорення цих зусиль; Робочу групу “високого рівня”, включаючи призначення провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

Пункт 9: Буде створено кілька фондів для розв’язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань.

Його мета — залучити 800 мільярдів доларів коштом акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, аби допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал:

США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну; Для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям; Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій; Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Пункт 10: Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Водночас, зі слів Зеленського, США хочуть тут паритету щодо ЗВТ як для українців, так і для росіян.

Пункт 11: Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12: Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами — Україна, США та Росія.

США пропонують поділити контроль рівномірно, при цьому американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Однак пропозиція української сторони інша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна — “50 на 50”.

Так, 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% – США, яка самостійно визначає свій розподіл.

Пункт 13: Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14: Територіальний розподіл.

Росія має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Для інших загарбних територій існують варіанти “А” та “Б”.

Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збирається для визначення переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Варіант Б: Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ.

Якщо рішення буде ухвалено, між Україною, Сполученими Штатами та росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.

Пункт 15: Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16: Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності.

За задумом, для цього укладуть окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17: Для розв’язання відкритих питань буде створено гуманітарний комітет.

Усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, обміняють за принципом “всіх на всіх”; Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в’язнів, повернуть; Вжити заходів для розв’язання проблем і страждань жертв війни.

Пункт 18: Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Спершу — президентські: Рада має напрацювати та проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Опісля – парламентські та місцеві.

Пункт 19: Ця угода буде юридично обов’язковою.

Її виконання контролюватимуть, а гарантом виступить Рада миру — під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції, але які саме — поки не уточнюють.

Пункт 20: Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.