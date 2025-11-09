Підтримайте Вільне Радіо
У Краматорську запровадили тимчасові обмеження через нестабільну напругу в електромережі. У місті зупинили роботу ліфтів, не вмикають зовнішнє освітлення, а міський транспорт курсує лише до 18:00.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
Там пояснили, що такі заходи необхідні, аби уникнути аварій під час перепадів напруги.
Ліфти у багатоповерхівках тимчасово зупинили, щоб запобігти можливому застряганню кабін між поверхами.
Зовнішнє освітлення не вмикатимуть до завершення стабілізаційних та аварійних робіт в електромережі.
Громадський транспорт вже два дні, 8 та 9 листопада, працює до 18:00.
У міськраді закликали мешканців із розумінням ставитися до тимчасових обмежень і не перевантажувати гарячу лінію контакт-центру.
