У Краматорську не працюють ліфти, ілюстративне фото: УНІАН

У Краматорську запровадили тимчасові обмеження через нестабільну напругу в електромережі. У місті зупинили роботу ліфтів, не вмикають зовнішнє освітлення, а міський транспорт курсує лише до 18:00.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Там пояснили, що такі заходи необхідні, аби уникнути аварій під час перепадів напруги.

Ліфти у багатоповерхівках тимчасово зупинили, щоб запобігти можливому застряганню кабін між поверхами.

Зовнішнє освітлення не вмикатимуть до завершення стабілізаційних та аварійних робіт в електромережі.

Громадський транспорт вже два дні, 8 та 9 листопада, працює до 18:00.

У міськраді закликали мешканців із розумінням ставитися до тимчасових обмежень і не перевантажувати гарячу лінію контакт-центру.

