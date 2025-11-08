Ілюстративне фото: Покровська МВА

У мікрорайоні Краматорська “Старе місто” тимчасово не працюватимуть ліфти через нестабільну напругу в електромережах.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

У комунальній компанії “Ладіс” пояснили, що наразі в електричних мережах спостерігається значне зниження напруги. Це створює загрозу для безпечної роботи ліфтів.

Несправна напруга може спричинити збої в роботі електронних та механічних систем ліфтів та призвести до застрягання пасажирів між поверхами, неконтрольованого руху кабіни або повної несправності механізмів.

Щоб убезпечити мешканців і запобігти аварійним ситуаціям, усі ліфти у багатоповерхівках центрального мікрорайону Краматорська тимчасово відключають.

Комунальники запевняють, що ліфти відновлять одразу після стабілізації напруги. Мешканців просять із розумінням поставитися до заходів безпеки та користуватися сходами.

