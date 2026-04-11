Томограф. Фото: Radiology oncology systems

Міська лікарня №2 Краматорської міської ради оголосила тендер на закупівлю рентгенівської трубки для комп’ютерного томографа. Очікувана вартість — 7,4 млн грн, а поставити обладнання планують до кінця 2026 року. Без цієї деталі томограф не працює.

Інформацію про закупівлю оприлюднили в електронній системі Prozorro.

Рентгенівська трубка — це одна з головних деталей томографа. Саме вона генерує випромінювання, яке дозволяє “бачити” крізь тіло й отримувати зображення внутрішніх органів. Якщо трубка зношена або зламана — апарат не працює.

Придбати планують одну трубку — але конкретну. Вона має бути сумісною з томографом SCENARIA View виробництва японської компанії Hitachi, який уже працює в медзакладі. Технічні вимоги до неї чіткі: напруга до 150 кВ, теплоємність анода не менша за 7,5 МТО, швидкість обертання до 6000 обертів за хвилину. І головне — обладнання має бути новим, жодного разу не використаним.

Переможець тендера бере на себе не лише доставку. Він також повинен встановити трубку, провести всі налагоджувальні роботи, ввести апарат в експлуатацію й роз’яснити персоналу технічні нюанси. Витрати на доставку, страхування та монтаж має повністю покрити постачальник, окремо лікарня за це не платить.

Гарантія на обладнання — щонайменше 12 місяців. Якщо щось піде не так, сервісний інженер має приїхати протягом двох робочих днів, поставити “діагноз” і усунути проблему впродовж місяця. Якщо ремонт затягнеться довше — постачальник зобов’язаний тимчасово замінити несправні компоненти, щоб апарат не простоював.

Подати пропозиції учасники можуть до 17 квітня 2026 року, переможця визначатимуть за єдиним критерієм — найнижчою ціною.