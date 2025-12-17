Підтримайте Вільне Радіо
Літнім переселенцям з Селидівської, Комарської та Вугледарської громад пропонують отримати гуманітарну допомогу на Дніпропетровщині. Як отримати продовольчі набори — розповідаємо далі.
Про ініціативу повідомили у Селидівській МВА.
На підтримку можуть розраховувати мешканці зазначених громад від 70+ років, які виїхали до Дніпропетровської області у 2022-2025 роках. Її роздаватимуть 18 грудня на базі осередку “Селидове.ua” у Кам’янському — пр-т Василя Стуса 15 Б.
Аби отримати продовольчі набори, при собі необхідно мати:
Гуманітарну допомогу надаватимуть упродовж двох годин — з 14:00 по 16:00.
Нагадаємо, з 15 по 19 грудня 2025 року Донецька обласна служба зайнятості організує тематичний тиждень “Друге дихання 50+”. Ця серія заходів — для людей віком від 50 років, які хочуть знайти роботу, змінити професію або розпочати власну справу.