Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: UNICEF

Літнім переселенцям з Селидівської, Комарської та Вугледарської громад пропонують отримати гуманітарну допомогу на Дніпропетровщині. Як отримати продовольчі набори — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у Селидівській МВА.

На підтримку можуть розраховувати мешканці зазначених громад від 70+ років, які виїхали до Дніпропетровської області у 2022-2025 роках. Її роздаватимуть 18 грудня на базі осередку “Селидове.ua” у Кам’янському — пр-т Василя Стуса 15 Б.

Аби отримати продовольчі набори, при собі необхідно мати:

документи, які підтверджують особистість (на кожного члена родини);

індивідуальний податковий номер;

довідку ВПО (за наявності).

Гуманітарну допомогу надаватимуть упродовж двох годин — з 14:00 по 16:00.

