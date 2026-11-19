Наслідки атаки по Мирному 19 листопада. Фото: Вадим Лях

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Російські військові вдарили з авіації по селищу Мирне Слов’янської громади — через розрив зазнали поранень двоє цивільних мешканців: 80-річний чоловік та його 78-річна дружина. У селищі фіксують нові руйнування житлових будинків.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Обох поранених вже госпіталізували, їм надають допомогу. Для атаки по Мирному росіяни застосували авіабомбу ФАБ-250.

Зруйнований один приватний будинок, пошкоджені, за попередніми оцінками, ще не менше 20.

Нагадаємо, на середину листопада у Слов’янській громаді залишаються 828 дітей, хоч там щоденно фіксують обстріли з різних видів зброї. Місцева влада спільно з поліцією закликає мешканців евакуюватися, хоч у Слов’янську і вдається поки зберігати доступ до комунальних послуг.