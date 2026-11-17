Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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На середину Листопада у Слов’янській громаді залишаються 828 дітей, хоч там щоденно фіксують обстріли з різних видів зброї. Місцева влада спільно з поліцією закликає мешканців евакуюватися, хоч у Слов’янську і вдається поки зберігати доступ до комунальних послуг.

Про це очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях заявив у ефірі “Суспільне. Студія”.

Станом на 11 листопада у Слов’янській громаді фіксували 924 дитини — майже на 100 менше. Вадим Лях зазначив, що на момент початку примусової евакуації у громаді мешкали понад 1100 дітей. Частина родин уже виїхала, але деякі батьки відкладають рішення до кінця строку. Місцева влада відстежує, де перебувають діти, і приймає звернення батьків щодо евакуації. Іноді доводиться чекати, поки можна буде під’їхати до родини броньованим автомобілем.

“Півтора місяця в них ще є, але тягнути до цього періоду не потрібно, і деякі сім’ї виїжджають. Ми це бачимо”, — заявив Вадим Лях.

Він уточнив, що безпекова ситуація у громаді залишається складною. Російські війська щодня б’ють КАБами, РСЗВ, ударними дронами типу “Герань” та FPV-дронами. Вранці 17 листопада вони випустили по місту реактивні снаряди з касетними боєприпасами. Про поранених не повідомляли.

Загалом за жовтень у громаді внаслідок російських атак загинули 30 людей, поранені ще понад 120. За першу половину листопада, за даними посадовця, загинули шестеро людей, 26 дістали поранення.

Попри атаки, від 70 до 80% мешканців Слов’янська мають воду, газ, електроенергію та тепло, стверджує посадовець. На околицях через зруйновані мережі відновити постачання світла й води неможливо. Для місцевих там облаштували альтернативні джерела води зі свердловин.

Вадим Лях також поділився результатами роботи програми “Зимова підтримка” у громаді. Загалом її мешканці подали 5 700 заяв на виплати 19 400 грн на домогосподарство.

Також міжнародні організації передали місту 800 “теплих наборів”. Їх роздають мешканцям районів, які понад місяць живуть без електропостачання. Журналісти Вільного Радіо розповідали в окремому матеріалі, що відомо про ці набори й куди за ними звертатися.

Нагадаємо, через нічну російську атаку по Слов’янську 15 листопада в місті зазнали руйнувань два 14-поверхові будинки: на дев’ятому поверсі одного з них під завалами опинився чоловік. Його вдалося дістати рятувальникам, нині він у лікарні.