У Слов’янській громаді почали видавати “теплі набори” для мешканців: як отримати

Один із "Теплих наборів", які видають мешканцям Слов'янської громади. Фото: Вадим Філашкін

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Слов’янська громада отримала від чеської гуманітарної організації “Людина в біді” набори для проходження осінньо-зимового періоду. Туди, серед іншого, входять портативні газові плити та балони для них.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Дізнатися деталі видачі “теплих наборів” мешканці Слов’янськох громади модуть на пунктах роздачі гуманітарної допомоги. У першу чергу ці пакунки отримають мешканці п’яти мікрорайонів, де неможливо відновити подачу світла, газу й опалення.

Серед них станом на 13 листопада — Черевківка, Хімік, Молочар, Словкурорт і Східний.

“Набори сформовані з урахуванням потреб людей у холодну пору року. Вони допоможуть зберегти тепло, забезпечити можливість приготування гарячої їжі та освітлення в умовах регулярних аварійних відключень електро- й газопостачання внаслідок атак російських окупантів… Щиро дякуємо за допомогу, увагу та турботу про жителів Донеччини!”, — пояснив Вадим Філашкін.

Зазначимо, ввечері 9 листопада на Донеччині внаслідок бойових дій постраждав магістральний газопровід, через що без газу залишилися 55 тисяч абонентів у 12 населених пунктах регіону.