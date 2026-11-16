У Слов'янську рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованої 15 листопада квартири: що відомо

Рятувальники поряд із деблокованим чоловіком. Фото: ДСНС

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Через нічну російську атаку по Слов’янську в місті зазнали руйнувань два 14-поверхові будинки: на дев’ятому поверсі одного з них під завалами опинився чоловік. Його вдалося дістати рятувальникам, нині він у лікарні.

Про це повідомили пресслужба ДСНС, а також речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін у коментарі для Вільного Радіо.

Під час аварійно-рятувальної операції надзвичайники розібрали близько 1,5 тонни будівельних конструкцій. За попередніми даними, чоловік перебував під завалами близько двох годин, зазначив речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

Він уточнив, що вік врятованого поки невідомий, адже нині першим завданням медиків є стабілізація його стану. Роботи на цій локації рятувальники вже завершили.

Також вогнеборці долучилися до ліквідації пожеж на території двох приватних домоволодінь: вдалося ліквідувати займання покрівлі житлового будинку та горіння дров. Роботи провели попри загрозу повторних обстрілів з боку російських військових, уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, Слов’янська громада отримала від чеської гуманітарної організації “Людина в біді” набори для проходження осінньо-зимового періоду. Туди, серед іншого, входять портативні газові плити та балони для них.