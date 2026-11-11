Скільки дітей залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині: дані на 11 листопада 2026-го

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донецької області

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На листопад 2026-го в зоні примусової евакуації на Донеччині досі перебувають більш як 1,2 тисячі дітей. Найбільше їх залишається у Словʼянськ громаді. Звідки ще мають вивезти — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла під час брифінгу начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин із дітьми в примусовий спосіб триває з 14 населених пунктів трьох громад Донецької області. Загалом на листопад там залишаються 1 273 дитини. Найбільше з них — 924 неповнолітніх — у Слов’янській громаді. Також малеча поки не виїхала з:

Краматорської громади — 334 дитини;

Святогірської громади — 15 дітей.

За останній тиждень небезпеку покинули 214 дітей, більшість з яких евакуювали зі Словʼянської та Краматорської громади. Також вдалося вивезти останню дитину з Новодонецької громади.

Наразі на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 59 тисяч людей, з яких 1 793 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 50 тисяч цивільних, серед них не менш як 1 273 неповнолітніх.