 "По зруйнованому мосту під дронами": з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей
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“По зруйнованому мосту під дронами”: з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей

Богдан Комаровський
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Днями екіпаж “Білий Янгол” допоміг виїхати з прифронтового Краматорська маломобільним людям та родинам з трьома дітьми. Нині війська країни-агресорки завдають масованих ударів по місту. Попри постійну загрозу, евакуація триває й з найвіддаленіших районів. 

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Правоохоронці зазначають, що нині евакуація з Краматорська відбувається в екстремальних умовах. Через зруйновану інфраструктуру в деякі райони “Білим Янголам” доводиться добиратися пішки, зокрема долати шлях через розбитий міст. Ситуацію ускладнюють й російські дрони, які націлені на будь-який рух.

"По зруйнованому мосту під дронами: з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей
Правоохоронці долають зруйнований міст під час евакуації в Краматорську. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Попри це, днями екіпажу вдалося вивезти маломобільних та родини з дітьми — трьох неповнолітніх, судячи з опублікованого відео. Разом із тим поліціянти врятували й тварин, яких небайдужі мешканці намагаються не залишати напризволяще і забирають з собою.

"По зруйнованому мосту під дронами: з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей
Евакуація дітей з Краматорська, листопад 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини
"По зруйнованому мосту під дронами: з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей
Евакуація дітей з Краматорська, листопад 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Правоохоронці вкотре закликають жителів прифронтових громад не зволікати та вчасно покидати небезпеку. Допомогу в евакуації до більш безпечних регіонів надають за цими номерами телефонів:

  • +38 (067) 177-07-40;
  • +38 (095) 285-70-12;
  • 102.
"По зруйнованому мосту під дронами: з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей
Евакуація дітей з Краматорська, листопад 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.

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