Ольга Найденко — біографія: що відомо про мешканку Билбасівки, яка загинула від авіаудару РФ по Слов’янську

Ольга Найденко. Фото: Меморіал Слов’янської міської територіальної громади

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Ольга Найденко з Билбасівки, яка загинула у свій день народження під час російського авіаудару по Слов’янську. Жінка працювала у місцевому магазині, любила готувати та доглядати за квітами. Разом із нею загинула її мати, а чоловік і донька дістали поранення.

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Про життя Ольги Найденко розповіли на сайті Меморіалу Слов’янської міської територіальної громади.

Ольга народилася 24 липня 1976 року у Слов’янську. Навчалася у Билбасівській школі.

Після навчання працювала на посудному виробництві, а згодом — молодшою медсестрою у Слов’янському пологовому будинку. Останнім часом працювала в магазині “Кошик” у Билбасівці.

“Добра, світла людина, яка у важкі часи була як промінчик сонця. Завжди усміхнена, готова підтримати та допомогти”, — згадують рідні про Ольгу.

Жінка любила домашні справи, особливо готувати солодощі та вирощувати квіти. Вона дбала про родину й створювала затишок удома.

24 липня 2026 року Ольга разом із рідними приїхала у Слов’янськ у справах. Того дня російські війська завдали масованого авіаудару по місту, внаслідок якого люди загинули та дістали поранення. Автомобіль, у якому їхала родина, рухався вулицею Вокзальною, коли поруч розірвалася російська авіабомба.

Внаслідок удару Ольга Найденко загинула. Того ж дня життя втратила і її мати Валентина Кононенко. Чоловік та донька Ольги зазнали поранень.

Ольгу Найденко поховали у Билбасівці.

Вічна та світла пам’ять загиблій!