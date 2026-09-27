Поліна Ольхова — біографія: що відомо про 13-річну дівчину з Маріуполя, яка загинула у рідному місті

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 13-річна Поліна Ольхова з Маріуполя. Дівчинка разом з мамою, бабусею та родиною дядька переховувалась у будинку поблизу автостанції. Росіяни скинули на багатоповерхівку авіабомбу.
Про Поліну Ольхову написали на сайті Find a grave.
Поліна народилася у Маріуполі 19 лютого 2009 року. Добре навчалася, займалася танцями. Любила життя, батьків, друзів. Була ученицею ЗОШ №47.
“Ми з нею вивчали математику. Дівчинка була дуже розумною, кмітливою. Привітна, ввічлива. Мама – красуня, Поліна – також, дуже схожі. Жити б і жити…”, – розповіла в коментарі “Меморіалу” вчителька Олена Писарева.
Мати подружки Поліни Аріни Наталія Кучеренко згадувала, що вони в родині пам’ятають дівчинку: “Ми відзначаємо день народження Поліни, купуємо тортик, свічки. Донька часто згадує її, сумує за нею. Востаннє, коли вони з Аріною розмовляли, Поліна була у бабусі… А потім, як почалися уроки онлайн, вчителька розповіла про тих дітей, які загинули…”
Родина Ольхових жила в Кальміуському районі Маріуполя. Втім, під час повномасштабної війни Поліна з матір’ю Ольгою переїхали до родини дядька. Там, у будинку № 127 по проспекту Миру, вони переховувались разом з рідними.
11 березня 2022 року на багатоповерхівку загарбники скинули авіабомбу. За даними фонду Mariupol Destruction and Victims, дослідникам вдалося ідентифікувати щонайменше 45 маріупольців, загиблих від удару по цьому будинку.
Серед них опинилась й родина дівчинки. Разом з Поліною загинули її мама, бабуся, дядько із дружиною та дитиною. Мамі Ользі було 32 роки.
Під час боїв рідні розшукували Поліну та її мати. Про загибель стало відомо у травні 2022 року, коли почали розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки.
У Поліни Ольхової залишився тато.
Світла пам’ять.