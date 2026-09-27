Поліна Ольхова — біографія: що відомо про 13-річну дівчину з Маріуполя, яка загинула у рідному місті

Поліна Ольхова, фото: Find a grave

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 13-річна Поліна Ольхова з Маріуполя. Дівчинка разом з мамою, бабусею та родиною дядька переховувалась у будинку поблизу автостанції. Росіяни скинули на багатоповерхівку авіабомбу.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про Поліну Ольхову написали на сайті Find a grave.

Поліна народилася у Маріуполі 19 лютого 2009 року. Добре навчалася, займалася танцями. Любила життя, батьків, друзів. Була ученицею ЗОШ №47.

“Ми з нею вивчали математику. Дівчинка була дуже розумною, кмітливою. Привітна, ввічлива. Мама – красуня, Поліна – також, дуже схожі. Жити б і жити…”, – розповіла в коментарі “Меморіалу” вчителька Олена Писарева.

Мати подружки Поліни Аріни Наталія Кучеренко згадувала, що вони в родині пам’ятають дівчинку: “Ми відзначаємо день народження Поліни, купуємо тортик, свічки. Донька часто згадує її, сумує за нею. Востаннє, коли вони з Аріною розмовляли, Поліна була у бабусі… А потім, як почалися уроки онлайн, вчителька розповіла про тих дітей, які загинули…”

Родина Ольхових жила в Кальміуському районі Маріуполя. Втім, під час повномасштабної війни Поліна з матір’ю Ольгою переїхали до родини дядька. Там, у будинку № 127 по проспекту Миру, вони переховувались разом з рідними.

11 березня 2022 року на багатоповерхівку загарбники скинули авіабомбу. За даними фонду Mariupol Destruction and Victims, дослідникам вдалося ідентифікувати щонайменше 45 маріупольців, загиблих від удару по цьому будинку.

Серед них опинилась й родина дівчинки. Разом з Поліною загинули її мама, бабуся, дядько із дружиною та дитиною. Мамі Ользі було 32 роки.

Під час боїв рідні розшукували Поліну та її мати. Про загибель стало відомо у травні 2022 року, коли почали розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки.

У Поліни Ольхової залишився тато.

Світла пам’ять.