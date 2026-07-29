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Мешканці Покровської громади, яким виповнилося 100 та більше років, можуть отримати додаткове джерело доходу: влада громади пропонує їм щомісячні стипендії у розмірі 2 тис. грн. Розповідаємо, куди і як можна звернутися за цією допомогою.
Порядок надання матеріальної підтримки оприлюднили у розпорядженні начальника Покровської міської військової адміністрації №2239рг.
На стипендію можуть претендувати люди, які відповідають всім із перерахованих умов:
Стипендію призначають з місяця подання заяви. У поточному, 2026 році, документи можна подати до 30 листопада.
Для оформлення виплати заявник особисто або його опікун повинен подати до управління соціального захисту населення наступні документи:
Якщо заяву подає опікун, треба також додати копію рішення про встановлення опіки та копію рішення суду про визнання людини, яку опікають, недієздатною.
Документи можна подати особисто, пред’явивши оригінали, або надіслати поштою. У другому випадку кожну копію треба засвідчити власноруч написом “Згідно з оригіналом” з підписом і прізвищем.
Управління соцзахисту населення Покровської міської ради працює у Дніпрі за адресою: вул. Володимира Антоновича, 56. Контакти для уточнень:
Нагадаємо, пʼятеро вихідців з Покровської громади зможуть отримати компенсації за житло, яке залишилося в окупації чи зоні бойових дій — це у межах державної програми. Скористатися нею поки можуть лише окремі категорії переселенців з-поміж ветеранів та військових.