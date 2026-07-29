Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Мешканці Покровської громади, яким виповнилося 100 та більше років, можуть отримати додаткове джерело доходу: влада громади пропонує їм щомісячні стипендії у розмірі 2 тис. грн. Розповідаємо, куди і як можна звернутися за цією допомогою.

Порядок надання матеріальної підтримки оприлюднили у розпорядженні начальника Покровської міської військової адміністрації №2239рг.

На стипендію можуть претендувати люди, які відповідають всім із перерахованих умов:

мають вік 100 років і більше;

зареєстровані або задекларовані на території Покровської громади;

переміщені (евакуйовані) до безпечніших регіонів України;

не отримують стипендію в іншій громаді.

Стипендію призначають з місяця подання заяви. У поточному, 2026 році, документи можна подати до 30 листопада.

Для оформлення виплати заявник особисто або його опікун повинен подати до управління соціального захисту населення наступні документи:

заяву про надання стипендії за встановленою формою;

копію паспорта або ID-картки з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для людей, які відмовилися від номера через релігійні переконання — копія паспорта з відповідною відміткою);

копію довідки внутрішньо переміщеної особи;

реквізити особистого рахунку за стандартом IBAN.

Якщо заяву подає опікун, треба також додати копію рішення про встановлення опіки та копію рішення суду про визнання людини, яку опікають, недієздатною.

Документи можна подати особисто, пред’явивши оригінали, або надіслати поштою. У другому випадку кожну копію треба засвідчити власноруч написом “Згідно з оригіналом” з підписом і прізвищем.

Управління соцзахисту населення Покровської міської ради працює у Дніпрі за адресою: вул. Володимира Антоновича, 56. Контакти для уточнень:

Нагадаємо, пʼятеро вихідців з Покровської громади зможуть отримати компенсації за житло, яке залишилося в окупації чи зоні бойових дій — це у межах державної програми. Скористатися нею поки можуть лише окремі категорії переселенців з-поміж ветеранів та військових.