Як підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки: що змінилося

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Уряд змінив порядок підтвердження страхового стажу для призначення пенсії, якщо людина втратила трудову книжку або в ній немає потрібних записів. Зміни стосуються, зокрема, тих, чиї документи були знищені через бойові дії або залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Як підтвердити стаж без трудової книжки

Спершу інформацію про роботу перевірятимуть у державних електронних реєстрах. Якщо потрібних відомостей там немає, людина зможе надати трудову книжку або інші документи, які підтверджують періоди роботи.

Серед таких документів:

довідки та виписки з наказів;

відомості про нарахування зарплати;

письмові трудові договори;

посвідчення й інші матеріали, що містять інформацію про трудову діяльність.

Якщо документів немає або отримати їх неможливо, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків. Вони мають працювати разом із заявником і мати документи, які підтверджують їхню власну роботу в той період.

За словами Корецького, Пенсійний фонд допомагатиме людям знайти таких свідків.

Окремий порядок для тих, хто працював на окупованих територіях

Окремий порядок передбачили для людей, які працювали на підприємствах у районах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, а також для тих, чиї документи пошкоджені чи знищені внаслідок війни.

Зміни мають допомогти підтвердити періоди роботи, необхідні для призначення пенсії, навіть якщо звичайним способом отримати документи неможливо.

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