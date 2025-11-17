Гуманітарна допомога від ООН. Ілюстративне фото: Всесвітня Продовольча Програма ООН

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Дружківці від вівторка, 18 листопада, розпочинають видачу продуктових наборів від ООН для ще однієї категорії жителів громади. Допомогу зможуть отримати люди, які мають встановлену інвалідність ІІІ групи та перебувають на обліку в УСЗН Дружківської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Видача допомоги проходитиме у приміщенні Дружківської міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки від 18 листопада. Людей, які потрапляють під зазначені категорії, закликали приходити до центрального входу до бібліотеки від 12:00 по 14:00.

При собі отримувачів закликали мати паспорти, а також посвідчення отримувачів державної соціальної допомоги (останнє — за наявності).

Консультації стосовно отримання допомоги можна отримати дистанційно, зателефонувавши за номером:

+38 (066) 10-59-369

Гуманітарні набори, про які йдеться, Дружківська міська ВА отримала в межах Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Її розподіляють спільними зусиллями разом із благодійним фондом “Янголи спасіння”, уточнили у міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, на середину листопада 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області мешкають 13,2 тисячі дітей. З них близько 540 — досі не покинули зону примусової евакуації. Найбільше з них досі залишаються у Дружківській громаді.