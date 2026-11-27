Лівобережний центр "ЯМаріуполь" та медичний хаб "ЯМаріуполь. Здоровʼя" у Києві. Ілюстративне фото: Маріупольська міська рада

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Від сьогодні, 27 листопада 2026 року, лівобережний центр “ЯМаріуполь” у Києві працює за звичним графіком. Водночас хаб “ЯМаріуполь. Здоровʼя” залишається зачиненим через пошкодження.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Центр підтримки жителів Маріупольської громади, розташований на вул. Якова Гніздовського, 9, повернувся до звичного графіка роботи. Осередок працює з понеділка по суботу з 08:00 до 18:00, у неділю — вихідний.

“Усі фахівці осередку, ЦНАПу та побутового центру готові знову надавати послуги та підтримку маріупольцям!” — ідеться в повідомленні.

Водночас медичний хаб “ЯМаріуполь. Здоровʼя” наразі залишається зачиненим. Про відновлення його роботи посадовці обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, лівобережний центр “ЯМаріуполь” і медичних хаб постраждали внаслідок російської атаки на Київ учора, 26 листопада 2026 року. Ніхто з працівників осередку не постраждав.