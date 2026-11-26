Осередок "ЯМаріуполь. Здоровʼя" у Києві. Ілюстративне фото: Маріупольська міськрада

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26 листопада під час чергового російського обстрілу Києва постраждали лівобережний центр “ЯМаріуполь” і медичний хаб. Осередок тимчасово не працює, тож переселенцям радять звертатися до іншого.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Там розповіли, що вибухова хвиля пошкодила реабілітаційний центр і офісні приміщення. Зокрема, у будівлі вибило вікна та скляні двері. Ніхто з працівників центру “ЯМаріуполь” не постраждав.

Водночас через пошкодження лівобережний центр тимчасово не працює: фахівці оцінюють збитки.

Поки тривають відновлювальні роботи, маріупольці можуть отримати допомогу та адміністративні послуги в правобережному центрі “ЯМаріуполь” за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 39.

Про відновлення роботи лівобережного центру обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, гуманітарну, юридичну та іншу допомогу переселенці з Маріуполя зможуть отримати у тих населених пунктах, де немає центрів підтримки ВПО. Від 16 хабів “ЯМаріуполь” працюють мобільні бригади для допомоги мешканцям у віддалених громадах.