Логістичний хаб та спостережний пункт: ЗСУ вдарили по локаціях російський військ на ТОТ Донеччини

З 21 на 22 березня березня Сили оборони атакували ще дві локації російських військ на ТОТ Донецької області. Ураження фіксували поблизу Великої Новосілки та Успенівки. Окрім військових обʼєктів під удари потрапила й жива сила загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони продовжують знижувати наступальний потенціал військ країни-агресорки через удари, зокрема по обʼєктах на тимчасово окупованих територіях України. За минулу добу захисники атакували низку військових цілей у Донецькій області.

Зокрема, ураження по логістичному хабу загарбників фіксували поблизу Великої Новосілки. У цьому ж районі українські захисники вдарили по зосередженню живої сили.

Окрім цього, Сили оборони атакували командно-спостережний пункт в околицях Успенівки. Остаточні наслідки – втрати живої сили та матеріальні збитки – уточнюють.

“Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України”, – додали у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. У місті нібито залишаються 1,6 тисячі цивільних. Вони живуть серед руїн будівель, комунікацій там немає. Українська влада не визнає окупації населеного пункту, бої тривають його на околицях.