Лиманська лікарня планує купити мамограф: що відомо | Вільне Радіо

Мамограф, ілюстративне фото: Молодий буковинець

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Апарат для обстеження молочних залоз купуватимуть для лікарні з Донеччини, яка зараз працює у Кривому Розі. Витратити на нього готові понад 6 млн грн з бюджету медзакладу.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Лиманська центральна районна лікарня планує витратити на мамограф 6 млн 542 тис. грн без ПДВ (або 7 млн грн, якщо постачальник буде платником цього податку). Гроші на покупку спрямують від господарської діяльності підприємства. Це можуть бути виплати від НСЗУ, доходи від платних послуг, надходження від оренди майна тощо.

Для довідки: Мамограф — це медичний апарат для рентгенівського обстеження молочних залоз. Він допомагає виявляти пухлини та інші зміни в грудях, зокрема на ранніх стадіях, коли їх ще неможливо відчути на дотик.

Подати заявки продавці медобладнання можуть до 16 листопада. А поставити апарат мають до 30 січня 2027 року. Привезти його потрібно до Кривого Рогу, де в евакуації працює Лиманська центральна районна лікарня.

У тендерній документації також уточнюють, що постачальник матиме не лише доставити мамограф, а й підключити його та провести інструктаж для спеціалістів, які на ньому працюватимуть. А у технічних вимогах вказали можливість згодом дообладнати пристрій обладнанням для стереотаксичної біопсії (точного взяття зразка тканини для перевірки на захворювання). Сам мамограф не може бути виготовлений в Росії, Білорусі або Ірані.

Раніше ми розповідали, що Лиманська ВА ремонтує лікарню у Кременчуці.