Лиманська ВА ремонтує лікарню у Кременчуці: вже готують документацію та шукають виконавців

Лиманська центральна райлікарня розробляє проєктно-кошторисну документацію для ремонту корпусу медзакладу у Кременчуці — там працюватимуть лиманські лікарі. Документами займається компанія зі Святогірська, заплатили за це близько 1,5 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з системи електронних закупівель Prozorro.

Замовила документацію Лиманська центральна районна лікарня. Вартість робіт — 1 404 857 грн з місцевого бюджету.

Проєктно-кошторисну документацію розроблятимуть для “капітального ремонту частини головного корпусу (літера Б) КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування” (Кременчук, проспект Полтавський, буд.40).

Займатиметься документацією ПП “Іноваційна науково-технічна експертна компанія”. За даними аналітичної системи Youcontrol, це компанія зі Святогірська, має філіал у Слов’янську. Керівник — Олександр Васильович Матросов, кінцева бенефіціарка — Валентина Єгорівна Матросова, зареєстрована у Щуровому. Основний вид діяльності підприємства — “Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах”.

Для довідки: На Лиманському напрямку станом на початок лютого 2026 року тривають бої, окупанти намагаються проникнути до міста малими піхотними групами, однак прорватися їм не вдається. Лиман залишається для загарбників однією з ключових цілей в регіоні.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, що з бюджету Лиманської ВА на капітальний ремонт частини головного корпусу (літера Б) КНМП “Кременчуцька міська лікарня планового лікування” передбачили 19,4 млн грн (загальна вартість проєкту — 24,5 млн грн). Крім лікарні у Кременчуці відремонтувати планують приміщення для Центру підтримки мешканців Лиманської громади та оздоровчий комплекс “Славутич”, який планують використовувати під житло.