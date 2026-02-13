Лиманська ВА ремонтує лікарню у Кременчуці: вже готують документацію та шукають виконавців

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Лиманська центральна райлікарня розробляє проєктно-кошторисну документацію для ремонту корпусу медзакладу у Кременчуці — там працюватимуть лиманські лікарі. Документами займається компанія зі Святогірська, заплатили за це близько 1,5 млн грн.
Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з системи електронних закупівель Prozorro.
Замовила документацію Лиманська центральна районна лікарня. Вартість робіт — 1 404 857 грн з місцевого бюджету.
Проєктно-кошторисну документацію розроблятимуть для “капітального ремонту частини головного корпусу (літера Б) КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування” (Кременчук, проспект Полтавський, буд.40).
Займатиметься документацією ПП “Іноваційна науково-технічна експертна компанія”. За даними аналітичної системи Youcontrol, це компанія зі Святогірська, має філіал у Слов’янську. Керівник — Олександр Васильович Матросов, кінцева бенефіціарка — Валентина Єгорівна Матросова, зареєстрована у Щуровому. Основний вид діяльності підприємства — “Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах”.
На Лиманському напрямку станом на початок лютого 2026 року тривають бої, окупанти намагаються проникнути до міста малими піхотними групами, однак прорватися їм не вдається. Лиман залишається для загарбників однією з ключових цілей в регіоні.
Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, що з бюджету Лиманської ВА на капітальний ремонт частини головного корпусу (літера Б) КНМП “Кременчуцька міська лікарня планового лікування” передбачили 19,4 млн грн (загальна вартість проєкту — 24,5 млн грн). Крім лікарні у Кременчуці відремонтувати планують приміщення для Центру підтримки мешканців Лиманської громади та оздоровчий комплекс “Славутич”, який планують використовувати під житло.