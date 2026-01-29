Влада Лимана анонсували відкриття хабу для ВПО громади у Кременчуці: що про нього відомо

Гуманітарний хаб. Ілюстративне фото: "Городок.Сіty"

“Найближчим часом” у Кременчуці з’явиться осередок підтримки для переселенців з Лиманської громади. Там планують розмістити фахівців різних сфер — від медицини до соціального захисту. Що вже відомо про хаб — розповідаємо.

Про такі плани розповіли у Лиманській МВА.

За їхніми словами, у Кременчуці на Полтавщині вже планують відкрити простір Лиманської громади — місце підтримки ВПО. Точну дату, коли запрацює осередок не називають, однак це має відбутися “найближчим часом”.

Хаб створюють у межах співпраці влади Лимана та Кременчука — за національним проєктом “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”.

Як уточнили посадовці, в осередку розмістять фахівців різних сфер, які допомагатимуть переселенцям адаптуватися на новому місці. Так, там надаватимуть допомогу з:

оформленням документів;

інтеграції;

питань освіти;

медицини;

соціального захисту;

гуманітарної підтримки.

“Також інформуємо про реалізацію спільних ініціатив, спрямованих на зміцнення життєстійкості Лиманської громади, яка постраждала внаслідок збройної агресії. Це буде простір турботи, підтримки та спілкування”, — зазначили у військовій адміністрації.

Зазначимо, раніше Вільне Радіо з’ясувало, що влада Лимана запланувала капітальний ремонт нежитлового приміщення житлового будинку у Кременчуці по вул. Першотравнева, 23. Там планували створити Центр підтримки мешканців громади за 5,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, втрати військ країни-агресорки поблизу Лимана перевищують Сили оборони у понад 6 разів. На деяких відтинках — у зоні відповідальності Третього армійського корпусу — таке співвідношення сягає 1 до 12.