Влада Лимана анонсували відкриття хабу для ВПО громади у Кременчуці: що про нього відомо

Богдан Комаровський
“Найближчим часом” у Кременчуці з’явиться осередок підтримки для переселенців з Лиманської громади. Там планують розмістити фахівців різних сфер — від медицини до соціального захисту. Що вже відомо про хаб — розповідаємо. 

Про такі плани розповіли у Лиманській МВА. 

За їхніми словами, у Кременчуці на Полтавщині вже планують відкрити простір Лиманської громади — місце підтримки ВПО. Точну дату, коли запрацює осередок не називають, однак це має відбутися “найближчим часом”. 

Хаб створюють у межах співпраці влади Лимана та Кременчука — за національним проєктом “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”. 

Як уточнили посадовці, в осередку розмістять фахівців різних сфер, які допомагатимуть переселенцям адаптуватися на новому місці. Так, там надаватимуть допомогу з:

  • оформленням документів;
  • інтеграції;
  • питань освіти;
  • медицини;
  • соціального захисту;
  • гуманітарної підтримки. 

“Також інформуємо про реалізацію спільних ініціатив, спрямованих на зміцнення життєстійкості Лиманської громади, яка постраждала внаслідок збройної агресії. Це буде простір турботи, підтримки та спілкування”, — зазначили у військовій адміністрації. 

Зазначимо, раніше Вільне Радіо з’ясувало, що влада Лимана запланувала капітальний ремонт нежитлового приміщення житлового будинку у Кременчуці по вул. Першотравнева, 23. Там планували створити Центр підтримки мешканців громади за 5,6 мільйона гривень

Нагадаємо, втрати військ країни-агресорки поблизу Лимана перевищують Сили оборони у понад 6 разів. На деяких відтинках — у зоні відповідальності Третього армійського корпусу — таке  співвідношення сягає 1 до 12.

