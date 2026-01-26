Лиман на мапі. Фото: DeepState

Втрати військ країни-агресорки поблизу Лимана перевищують Сили оборони у понад 6 разів. На деяких відтинках — у зоні відповідальності Третього армійського корпусу — таке співвідношення сягає 1 до 12.

Про це розповів командир роти ударних наземних роботизованих комплексів Третього армійського корпусу на позивний “Макар” в етері “Єдині новини”.

Він розповів, що у зоні їхньої відповідальності — в районі Лимана — найскладніша ситуація. Втрати росіян на цьому відтинку в понад шість разів більші, ніж в українських військових.

“Росіяни протягом вже декількох місяців не покидають спроб зайти в Лиман. Вони хочуть захопити його, аби продовжити реалізацію свого основного плану — це спроба окупації Словʼянсько-Краматорської агломерації”, — каже оборонець.

За його словами, на окремих ділянках — у зоні 60 окремої механізованої бригади — втрати окупантів можуть сягати до 12 разів більше, ніж у Сил оборони. Загарбники постійно намагаються нарощувати кількість штурмів, однак поки успіху не мали.

Російські війська продовжують діяти малими групами та намагаються просочитися до населених пунктів — у разі невдачі проводять флангові маневри.

“Так, їм вдається інколи просочуватися малими групами, інфільтруватися в нашу оборону, шукаючи слабкі місця, але такі дії швидко виявляють”, — уточнив “Макар”.

За його словами, українські захисники поки не помічали ротацій у війську Росії, однак вони все ж підтягують резерви внаслідок втрати піхоти.

Нагадаємо, росіяни на Покровському напрямку активно використовують білі маскхалати та імпровізовані укриття зі світлих матеріалів — аби зливатися із місцевістю. Вони не полишають спроб накопичитися та використовують малі піхотні групи, аби знайти нові способи просування.