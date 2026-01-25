Покровський напрямок. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Росіяни на Покровському напрямку активно використовують білі маскхалати та імпровізовані укриття зі світлих матеріалів — аби зливатися із місцевістю. Вони не полишають спроб накопичитися та використовують малі піхотні групи, аби знайти нові способи просування.

Про це розповіла начальниця відділення комунікації 117 окремої механізованої бригади Юлія Степанюк в етері “Суспільне. Студія”.

За її словами, останній тиждень війська країни-агресорки не вдаються до механізованих штурмів на Покровському напрямку — усі просування були пішими групами по 2-3 людини. Востаннє масовані спроби окупантів використовувати броньовані машини спостерігали восени.

Погодні умови взимку та швидке знищення будь-якої техніки, ймовірно обмежують подальші спроби росіян наступати механізовано, вважає Степанюк.

“Дуже велика кількість дронів на оптоволокні. Ці безпілотники дозволяють летіти на низькій висоті, тому вони їх застосовують постійно. Зараз спостерігаємо таку тенденцію, що вони на підступах, коли, наприклад, на маршрутах висування саме наших, намагаються десь просунутися до опозицій, поміняти побратимів, росіяни садять цих дронів-”ждунів”. Але вони є без оптоволокна, звичайно — РЕБ допомагає все-таки знешкодити”, — каже речниця.

Водночас російські піхотні підрозділи, каже Юлія Степанюк, активно використовують білі маскхалати, накидки та імпровізовані укриття зі світлих матеріалів. Проте будь-які зміни позицій окупантів оперативно фіксують українські захисники.

Серед іншого, на відтинку практично не фіксують диверсійно-розвідувальні групи — повна видимість і постійний контроль місцевості не дають загарбникам можливості приховано висуватися.

“Мінування зараз не проводиться. Противник вже позбувся цих своїх накопичень у мінуванні. Зараз вони застосовують тільки дрони, які постійно також слідкують, як і з нашої сторони, так і з їхньої сторони є накопиченість дронів. В більшості це дрони на оптоволокні”, — розповіла представниця 117 ОМБр.

Вона уточнила, що російські війська постійно змінюють тактику та шукають нові способи просування.

Нагадаємо, 24 січня російські війська атакували житлові квартали підконтрольної частини Донецької області та лінію фронту більш як 1,6 тисячі разів. Усього під ударами опинилися міста у Краматорському районі, а у Слов’янську поранили дітей.