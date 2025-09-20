Приєднатись до спільноти
Лиманська МВА оголосила відбір кандидатів до ради з питань ВПО: як податися

Євген Вакуленко
Лиманська МВА оголосила відбір кандидатів у раду з питань ВПО
Лиманська МВА оголосила відбір кандидатів у раду з питань ВПО. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Серед переселенців із Лиманської громади та представників громадських об’єднань і благодійних організацій, які працюють із ВПО оголосили відбір кандидатів до ради з питань переселенців. Для участі потрібно мати активну громадську позицію та досягнення у роботі з переселенцями. Розповідаємо, які документи необхідні та куди їх надсилати.

 

Про набір ради оголосили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Податися можуть переселенці з Лиманської громади віком від 18 років, а також представники громадських і благодійних організацій, що працюють із ВПО.

Перевагу надаватимуть громадянам, які мають активну громадську позицію, досягнення у сфері ВПО, працюють на громадських засадах і не мають конфлікту інтересів.

Для участі у відборі кандидатів необхідно підготувати такі документи:

  • заява у вільній формі;
  • копія паспорта (або дані з “Дії”);
  • мотиваційний лист;
  • резюме;
  • копія довідки ВПО;
  • згода на обробку персональних даних;
  • копія статуту для організацій.

Перелічені документи слід надсилати на електронну пошту: [email protected]. Їх прийматимуть до 30 вересня 2025 року.

З питаннями можна звертатися за телефоном:+38(095)510-38-07 (Олена Шепілова).

