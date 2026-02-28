Лише один освітній заклад Сартанської громади відновив роботу в евакуації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З понад десятка освітніх закладів громади лише Сартанський ліцей імені Героя України Бойка В.С. зміг відновити дистанційну роботу в евакуації. У ліцеї вже 4 роки працюють 25 педагогів. Розповідаємо, скільки учнів тут навчається дистанційно на пʼятий рік повномасштабної війни.

Про ситуацію в освітній галузі Сартанської громади журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді на інформаційний запит до місцевої військової адміністрації.

До повномасштабного вторгнення Росії в Сартанській селищній громаді працювали 11 освітніх закладів, серед яких них 3 заклади середньої освіти:

Чермалицька загальноосвітня школа І-III ступенів;

гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №58;

Сартанський ліцей імені Героя України Бойка В.С.

Та 8 дитячих садків:

ясла-садок №8 “Мікруліс”;

ясла-садок №93 “Зернятко”;

Чермалицький ясла-садок “Сонечко”;

“Ясла-садок №166 “Діоскурія” комбінованого типу;

Орловський заклад “Сонечко” Чермалицької сільської ради;

Лебединський дитячий садок;

Широкинський дитячий садок “Красна шапочка”;

Комінтернівський дошкільний заклад “Сонечко”.

Після окупації відновити дистанційну роботу зміг лише Сартанський ліцей імені Героя України Бойка В.С. Станом на початок 2026 року дистанційно тут навчалися 258 учнів.

Журналісти Вільного Радіо також просили надати інформацію щодо витрат на утримання працюючих закладів освіти, але представники військової адміністрації не надали відповідь на це питання.

Водночас відповідно бюджетних даних протягом 2025 року у Сартанській громаді спрямували на освіту 10 млн грн: 7,2 млн грн — на роботу ліцею та ще 1,9 млн грн — на позашкільну освіту та заходи.

Нагадаємо, у сусідній Мирненській громаді після окупації жоден освітній заклад не евакуювався й не продовжив роботу дистанційно. Втім, протягом 2025 року на освітню сферу тут усе одно спрямовували кошти: майже 50 тисяч грн із місцевого бюджету та близько 300 тисяч грн із субвенції. Гроші покривають в більшості зарплати освітян.