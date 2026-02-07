Яку суму виділили в Мирненській громаді на зарплати освітянам у 2025 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Шість ліцеїв та вісім дитячих садків працювали в Мирненській громаді до повномасштабного вторгнення Росії. Після окупації району жоден освітній заклад не евакуювався й не продовжив роботу дистанційно. Втім, протягом 2025 року на освітню сферу тут усе одно спрямовували кошти: майже 50 тисяч грн із місцевого бюджету та близько 300 тисяч грн із субвенції.

Про ситуацію в освітній галузі Мирненської громади журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді на інформаційний запит до місцевої військової адміністрації.

“Заклади освіти громади не були релоковані через відсутність достатнього контингенту здобувачів освіти на підконтрольній Україні території та нестачу педагогічних кадрів на момент прийняття відповідного рішення у 2022 році”, — пояснюють у місцевій військовій адміністрації.

Більшість педагогів залишилися в окупації, й на підконтрольній території у простої перебували лише три педагогічні працівники місцевих ліцеїв. Один із них станом на кінець 2025 року боронив державу у лавах ЗСУ, з іншими двома у військовій адміністрації зв’язку не мали.

“Через призупинення освітнього процесу навчання дітей у закладах освіти громади у 2025 році не здійснювалося”, — зазначають в адміністрації.

Оскільки жоден заклад освіти Мирненської громади в евакуації не працював, коштів безпосередньо на освітній процес у 2025 році не спрямовували. Витрати з місцевого бюджету стосувалися лише виплати зарплат і нарахування єдиного соціального внеску. Так, протягом року на виплати освітянам витратили 48 244 грн, з яких 28 884 грн склали зарплати, а 19 360 грн — єдиний соціальний внесок.

Крім цього, селищний бюджет отримав освітню субвенцію, з якої спрямували кошти на оплату праці педагогів у простої. Загальна сума таких витрат за рік склала 285 627 грн, з них 222 533 грн — зарплата та 63 093 грн — єдиний соціальний внесок.

Жодної іншої підтримки освітніх процесів із бюджету Мирненської громади протягом 2025 року не надавали.

