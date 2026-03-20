Цього року вступна кампанія до магістратури пройде за тією ж процедурою, що й торік. Міністерство освіти і науки закріпило перелік спеціальностей, для яких фаховий іспит є обов’язковим, та визначило терміни основної сесії. Розповідаємо, який зараз порядок вступу.

Про правила вступу на магістратуру у 2026 році журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства освіти і науки України.

Магістратура-2026: які іспити потрібно складати

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) залишається “спільним знаменником” для всіх майбутніх магістрів. Він складається з іноземної мови та тесту на логіку.

А от далі все залежить від обраної спеціальності на магістратуру.

Існує три типи тестування після ЄВІ:

1.Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — це державний іспит для абітурієнтів, які хочуть вступити на одну зі спеціальностей, де держава встановила додаткову перевірку професійних знань.

Перелік спеціальностей, яким потрібно складати ЄФВВ

Назва спеціальності / галузі знань Тип тесту ЄФВВ Усі спеціальності галузі знань A "Освіта" Один із предметних тестів на вибір B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки" (крім спеціальності В11 "Філологія") Історія мистецтва B11 "Філологія" Мовознавство C1 "Економіка" Економіка та міжнародна економіка С2 "Політологія" С3 "Міжнародні відносини" Політологія та міжнародні відносини С4 "Психологія" Психологія та соціологія / педагогіка та психологія — на вибір C5 "Соціологія" Психологія та соціологія C6 "Географія та регіональні студії" Один із предметних тестів на вибір C7 "Журналістика" Один із предметних тестів на вибір D1 "Облік і оподаткування" D2 "Фінанси, банківська справа, страхування" Облік та фінанси D3 "Менеджмент" D5 "Маркетинг" D7 "Торгівля" Управління та адміністрування D4 "Публічне управління та адміністрування" Один із предметних тестів на вибір D8 "Право" D9 "Міжнародне право" Право та міжнародне право Усі спеціальності галузі знань F "Інформаційні технології" Інформаційні технології G17 "Архітектура та містобудування" Історія мистецтва I9 "Громад ське здоров'я" I10 "Соціальна робота та консультування" I11 "Дитячі та молодіжні служби" Один із предметних тестів на вибір J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг" J3 "Туризм та рекреація" J4 "Охорона праці" Один із предметних тестів на вибір К8 "Пожежна безпека" К10 "Цивільна безпека" Один із предметних тестів на вибі

2. Фаховий (університетський) іспит — це вступне випробування до магістратури, яке проводить конкретний заклад вищої освіти. Його складають вступники на технічні, природничі та творчі спеціальності замість державного тесту (ЄФВВ). Такий іспит дозволяє закладу самостійно перевірити фахові знання абітурієнтів відповідно до вимог конкретної освітньої програми.

3. Фаховий залік — це форма вступного випробування до магістратури для спеціалізацій спеціальності В11 “Філологія” та міждисциплінарних освітніх програм. За результатами такого випробування оцінку не виставляють — абітурієнт отримує лише результат “зараховано” або “не зараховано”.

Кому у 2026 році зарахують бакалаврський іспит замість ЄФВВ

Для вступу до магістратури на окремі спеціальності у 2026 році можуть зараховувати результати Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який складають для отримання диплома бакалавра.

Зокрема, для вступу на спеціальності G4 “Енерговиробництво (атомна енергетика)”, J5 “Морський та внутрішній водний транспорт”, J6 “Авіаційний транспорт”, J7 “Залізничний транспорт” та J8 “Автомобільний транспорт” потрібно подати результати ЄВІ за 2024–2026 роки та ЄДКІ, складеного у рік вступу.

Вступники, які не складали ЄДКІ, можуть вступати за результатами ЄВІ та фахового іспиту в закладі освіти.

Для спеціальності F5 “Кібербезпека та захист інформації” результати ЄДКІ 2026 року зараховують замість ЄФВВ. У цьому випадку вступники мають подати ЄДКІ та ЄВІ за 2024–2026 роки.

Якщо вступник не складав ЄДКІ, він може подати результати ЄФВВ з інформаційних технологій за 2025 або 2026 рік.

Дати реєстрації на ЄВІ-2026

Підготовка до вступних іспитів на магістратуру розпочнеться вже у квітні 2026 року. Зареєструватися на ЄВІ можна через приймальні комісії університетів, а самі тестування проходитимуть у спеціальних пунктах Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Ключові дати:

Основна сесія:

23 квітня — 14 травня — реєстрація на іспити;

26 червня — 14 липня — основна сесія тестування;

до 23 липня — оголошення результатів.

Додаткова сесія:

26 травня — 1 червня: реєстрація на додаткову сесію;

3 серпня — 21 серпня: додаткова сесія;

до 21 серпня — оголошення результатів.

Мінімальний “прохідний” бал у 2026 році залишається без змін: щоб отримати право брати участь у вступній кампанії, потрібно набрати щонайменше 5 тестових балів на ЄВІ та 35 балів на ЄФВВ.

