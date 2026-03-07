Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Для випускників, які живуть на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, держава передбачила спрощені умови вступу до закладів вищої освіти. Такі абітурієнти можуть вступати без НМТ, дистанційно проходити співбесіди та претендувати на окремі бюджетні місця.
Розповідаємо, що змінилось у правилах вступу, як скористатися пільгами та які дедлайни важливо не пропустити.
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) мають два способи вступу до універу:
Якщо ви вирішили складати НМТ, але не набрали прохідний бал хоча б з одного предмета, ви втрачаєте право на бюджет за результатами тесту. У такому разі ви зможете пройти співбесіду, але претендуватимете лише на контракт.
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій можуть вступати до університетів за спеціальною програмою, яка називається “квота-2”. Території, мешканці яких мають право вступати за квотою-2, визначені в затвердженому переліку.
Це окрема частина бюджетних місць, на які претендують лише вступники з цієї категорії. Тобто вони не конкурують з усіма абітурієнтами України.
Хто може скористатися квотою:
Мінімальний конкурсний бал для участі:
Якщо вступник не отримав бюджет за квотою-2, він може брати участь у конкурсі на загальних умовах.
Частина випускників, які перебувають на ТОТ, не мають документа про повну загальну середню освіту українського зразка. У такому разі отримати його можна через спеціальні освітні центри.
Для цього потрібно:
Якщо вступник отримує атестат через освітній центр, він може подати до 5 заяв лише в той заклад, де працює цей центр.
Майбутні студенти з тимчасово окупованих територій, які мають український атестат, можуть подавати документи через електронний кабінет вступника. Для цього потрібно:
Загалом вступник може подати до 12 вступних заяв, з них до 5 — на бюджет.
У 2026 році правила вступу загалом залишаються подібними до попередніх років, але є кілька важливих нововведень.
Щоб отримати право вступати до університету, потрібно набрати щонайменше:
Для вступу прийматимуть результати НМТ не лише 2026 року, а й 2025, 2024 та 2023.
У 2026 році Міністерство освіти вирішило відмовитися від мотиваційних листів під час вступу.
Абітурієнти можуть подати до 12 заяв загалом, із них до 5 — на бюджетні місця. Раніше можна було подати до 15 заяв.
Співбесіди та творчі конкурси у вишах записуватимуть на відео, а записи зберігатимуть щонайменше рік.
Абітурієнти можуть отримати додаткові 15 балів до загального рейтингу. Для цього потрібно успішно закінчити підготовче відділення (“нульовий курс”) у тому виші, куди ви вступаєте.
Точний перелік документів надають освітні центри або приймальні комісії університетів. Зазвичай потрібні:
Чи можна отримати грант на контракт
Якщо вступник не потрапив на бюджет, але має високі бали НМТ (приблизно від 140–150), він може претендувати на державний грант на навчання.
Такий грант може частково або повністю покрити вартість контракту. Розмір допомоги залежить від результатів НМТ, спеціальності та вишу, куди вступник подає документи.
Вступники з окупованих територій можуть звернутися за допомогою до:
