Для випускників, які живуть на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, держава передбачила спрощені умови вступу до закладів вищої освіти. Такі абітурієнти можуть вступати без НМТ, дистанційно проходити співбесіди та претендувати на окремі бюджетні місця.

Розповідаємо, що змінилось у правилах вступу, як скористатися пільгами та які дедлайни важливо не пропустити.

Як вступити без НМТ

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) мають два способи вступу до універу:

скласти Національний мультипредметний тест (НМТ). Його можна пройти лише очно, тож цей варіант доступний для тих, хто має можливість виїхати до екзаменаційного центру на підконтрольну територію або за кордон;

пройти внутрішні співбесіди в університеті з тих самих предметів (це можна зробити дистанційно).

Якщо ви вирішили складати НМТ, але не набрали прохідний бал хоча б з одного предмета, ви втрачаєте право на бюджет за результатами тесту. У такому разі ви зможете пройти співбесіду, але претендуватимете лише на контракт.

Як працює квота-2

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій можуть вступати до університетів за спеціальною програмою, яка називається “квота-2”. Території, мешканці яких мають право вступати за квотою-2, визначені в затвердженому переліку.

Це окрема частина бюджетних місць, на які претендують лише вступники з цієї категорії. Тобто вони не конкурують з усіма абітурієнтами України.

Хто може скористатися квотою:

вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, що входять до переліку територій активних бойових дій;

ті, хто виїхав звідти у рік вступу.

Мінімальний конкурсний бал для участі:

130 — для більшості спеціальностей;

150 — для спеціальностей “Право”, “Міжнародні відносини”, “Медицина”, “Стоматологія”, “Педіатрія”, “Фармація” та “Публічне управління та адміністрування” .

Якщо вступник не отримав бюджет за квотою-2, він може брати участь у конкурсі на загальних умовах.

Що робити, якщо немає українського атестата

Частина випускників, які перебувають на ТОТ, не мають документа про повну загальну середню освіту українського зразка. У такому разі отримати його можна через спеціальні освітні центри.

Для цього потрібно:

Обрати університет, при якому працює освітній центр “Крим–Україна” або “ Донбас–Україна” . Звернутися до центру з 1 червня. Це можна зробити дистанційно. Працівники центру пояснять усі кроки вступу та допоможуть із документами. Пройти річне оцінювання. Абітурієнта направлять до уповноваженої школи, де потрібно скласти іспити з української мови та історії України. Це можна зробити онлайн. Отримати довідку про освіту. Вона тимчасово замінює атестат і дозволяє подати документи до університету. Пройти вступну співбесіду у виші, яку також можна скласти дистанційно.

Якщо вступник отримує атестат через освітній центр, він може подати до 5 заяв лише в той заклад, де працює цей центр.

Як подати документи на вступ абітурієнтам з ТОТ у 2026 році

Майбутні студенти з тимчасово окупованих територій, які мають український атестат, можуть подавати документи через електронний кабінет вступника. Для цього потрібно:

З 1 липня створити електронний кабінет вступника на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Надати до приймальної комісії документи, що підтверджують місце проживання на ТОТ або в зоні бойових дій (наприклад, витяг із реєстру територіальної громади). З 3 до 10 липня зареєструватися на співбесіду. З 8 до 19 липня пройти співбесіду або творчий конкурс. З 19 липня до 1 серпня подати заяви на вступ через електронний кабінет. До 9 серпня підтвердити вибір місця навчання. До 11 серпня університети зараховують студентів.

Загалом вступник може подати до 12 вступних заяв, з них до 5 — на бюджет.

Що змінилось у вступі-2026

У 2026 році правила вступу загалом залишаються подібними до попередніх років, але є кілька важливих нововведень.

Підвищення прохідних балів НМТ

Щоб отримати право вступати до університету, потрібно набрати щонайменше:

8 тестових балів з української мови (раніше було 7);

9 балів з історії України (раніше було 8).

Дозволено використовувати результати НМТ попередніх років

Для вступу прийматимуть результати НМТ не лише 2026 року, а й 2025, 2024 та 2023.

Скасування мотиваційних листів

У 2026 році Міністерство освіти вирішило відмовитися від мотиваційних листів під час вступу.

Зменшили кількість заяв

Абітурієнти можуть подати до 12 заяв загалом, із них до 5 — на бюджетні місця. Раніше можна було подати до 15 заяв.

Вступні іспити записуватимуть на відео

Співбесіди та творчі конкурси у вишах записуватимуть на відео, а записи зберігатимуть щонайменше рік.

Бонусні бали за “нульовий курс”

Абітурієнти можуть отримати додаткові 15 балів до загального рейтингу. Для цього потрібно успішно закінчити підготовче відділення (“нульовий курс”) у тому виші, куди ви вступаєте.

Які документи потрібні під час вступу-2026

Точний перелік документів надають освітні центри або приймальні комісії університетів. Зазвичай потрібні:

заява на вступ;

паспорт або ID-картка (або свідоцтво про народження);

фотокартки 3×4;

документ про повну загальну середню освіту або довідка про його отримання;

результати НМТ (за наявності);

довідка ВПО — якщо є.

Чи можна отримати грант на контракт

Якщо вступник не потрапив на бюджет, але має високі бали НМТ (приблизно від 140–150), він може претендувати на державний грант на навчання.

Такий грант може частково або повністю покрити вартість контракту. Розмір допомоги залежить від результатів НМТ, спеціальності та вишу, куди вступник подає документи.



Допомога та консультація для абітурієнтів

Вступники з окупованих територій можуть звернутися за допомогою до:

освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, які допомагають абітурієнтам пройти всі етапи вступу — від подання документів до зарахування;

громадських організацій “Донбас SOS” , “КримSOS” та благодійної організації “Схід SOS” ;

Центру громадянської просвіти “Альменда” .

Нагадаємо, 5 березня стартувала реєстрація на НМТ-2026. Детальніше про іспит, терміни та процедуру реєстрації у матеріалі.