Майже 100 тисяч людей за 4 місяці 2026 року відвідали 67 пунктів незламності на Донеччині. Ілюстративне фото: ДонОВА

Станом на початок травня 2026 року на підконтрольній території Донецької області продовжують працювати 67 пунктів незламності. Попри закінчення опалювального сезону в Україні ще зберігається прохолодна погода, тому до пунктів незламності щодня звертаються місцеві.

Про роботу пунктів незламності розповіли в Донецькій обласній військовій адміністрації.

“25 пунктів незламності працюють у цілодобовому режимі, а 36 — за встановленими графіками, ще 6 пунктів незламності перебувають у готовності до відкриття зі спроможністю до розгортання впродовж 2 годин з моменту виникнення блекаутів”, — уточнюють в пресслужбі ДонОВА.

За даними посадовців, з початку 2026 року до 1 травня пункти незламності відвідали понад 97,5 тисячі жителів області. Зокрема в останній день квітня через холодну погоду до пунктів незламності Донеччини звернулися по допомогу 1110 жителів.

Нагадаємо, в оточеній боями Костянтинівці залишаються близько 2,7 тисячі людей. Евакуацію та гуманітарну підтримку там можуть забезпечити лише військові. Місто існує без комунікацій, однак там досі працює єдиний “пункт незламності”.