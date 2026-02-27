Ілюстраційне фото: Alex Raths/panthermedia

Через бойові дії на Донеччині припинили роботу стаціонарні та денні соціальні заклади. Втім, мешканці, які не можуть самостійно подбати про себе, все ще мають право на допомогу соцпрацівників прямо у власній оселі.

Про те, де саме на Донеччині працюють такі помічники, журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит від обласного Департаменту соцзахисту населення.

Що таке догляд удома і кому він передбачений

Догляд удома — це комплексна соціальна послуга за місцем проживання. Вона призначена для тих, хто повністю або частково втратив здатність до самообслуговування та потребує регулярної сторонньої допомоги. Послуга надається відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

Допомогу можуть отримати :

люди похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

люди з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами;

діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років;

особи із тяжкими захворюваннями — навіть до моменту офіційного встановлення інвалідності.

Важливо: Послуга не надається людям із психічними розладами, які вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують примусову амбулаторну психіатричну допомогу за рішенням суду.

Відповідно до даних держстандарту соціальної послуги догляду вдома, соцпрацівник:

допомагає у веденні господарства (закупівля продуктів, ліків);

підтримує у самообслуговуванні та гігієні;

допомагає пересуватися по квартирі;

сприяє в оформленні документів та оплаті комунальних послуг;

допомагає отримати безоплатну правову допомогу.

Послугу надають територіальні центри соціального обслуговування та центри надання соціальних послуг у громадах. Обсяг допомоги визначають згідно з постановою Кабміну №64 індивідуально — після первинної оцінки потреб людини.

Як оформити догляд вдома від держави у 2026 році

Для отримання послуги необхідно:

Подати заяву до управління соцзахисту або ЦНАПу своєї громади. Надати документи: паспорт, код, довідку ВПО (за наявності) та медичний висновок про потребу в догляді. Пройти оцінку потреб: фахівець визначить обсяг допомоги індивідуально (згідно з постановою КМУ №64). Отримати рішення від уповноваженого органу громади.

Якість надання послуг контролює Національна соціальна сервісна служба України. Якщо вам безпідставно відмовили або допомога надається неналежно — ви можете звернутися до цієї служби зі скаргою.

Де на Донеччині надають послугу

Станом на 20 лютого 2026 року догляд вдома доступний у 10 громадах Донецької області з 46-ти, де є військові адміністрації. Відповідно до офіційних документів Міністерства розвитку громад та територій, це громади з територій можливих бойових або активних бойових дій. Загалом допомогу отримують майже тисяча мешканців, серед них — 55 переселенців.

Отримувачі послуги догляду вдома у громадах Донеччини лютий 2026 (інфографіка)

Дані надані у відповідь на запит Вільного Радіо. Створено за допомогою Flourish

Чому не працюють стаціонари та денні центри

Через небезпеку в межах області неможливо надавати послуги стаціонарного чи денного догляду. Згідно з постановою уряду №546, заклади ближче ніж за 100 км від фронту підлягають обов’язковій евакуації.

Саме тому Бахмутський психоневрологічний інтернат релокували до Полтавської області. Там розгорнули 100 місць для мешканців Донеччини, які потребують постійного стороннього догляду. Наразі заклад заповнений на 100% — там живуть евакуйовані із Селидового, Мирнограда, Торецька, Покровська та інших прифронтових міст.

Нагадаємо, Селидівська громада планує житло з доглядом для літніх ВПО на Одещині, яке може коштувати понад 42 млн грн.