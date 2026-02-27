Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Через бойові дії на Донеччині припинили роботу стаціонарні та денні соціальні заклади. Втім, мешканці, які не можуть самостійно подбати про себе, все ще мають право на допомогу соцпрацівників прямо у власній оселі.
Про те, де саме на Донеччині працюють такі помічники, журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит від обласного Департаменту соцзахисту населення.
Догляд удома — це комплексна соціальна послуга за місцем проживання. Вона призначена для тих, хто повністю або частково втратив здатність до самообслуговування та потребує регулярної сторонньої допомоги. Послуга надається відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.
Допомогу можуть отримати :
Важливо: Послуга не надається людям із психічними розладами, які вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують примусову амбулаторну психіатричну допомогу за рішенням суду.
Відповідно до даних держстандарту соціальної послуги догляду вдома, соцпрацівник:
Послугу надають територіальні центри соціального обслуговування та центри надання соціальних послуг у громадах. Обсяг допомоги визначають згідно з постановою Кабміну №64 індивідуально — після первинної оцінки потреб людини.
Для отримання послуги необхідно:
Якість надання послуг контролює Національна соціальна сервісна служба України. Якщо вам безпідставно відмовили або допомога надається неналежно — ви можете звернутися до цієї служби зі скаргою.
Станом на 20 лютого 2026 року догляд вдома доступний у 10 громадах Донецької області з 46-ти, де є військові адміністрації. Відповідно до офіційних документів Міністерства розвитку громад та територій, це громади з територій можливих бойових або активних бойових дій. Загалом допомогу отримують майже тисяча мешканців, серед них — 55 переселенців.
Через небезпеку в межах області неможливо надавати послуги стаціонарного чи денного догляду. Згідно з постановою уряду №546, заклади ближче ніж за 100 км від фронту підлягають обов’язковій евакуації.
Саме тому Бахмутський психоневрологічний інтернат релокували до Полтавської області. Там розгорнули 100 місць для мешканців Донеччини, які потребують постійного стороннього догляду. Наразі заклад заповнений на 100% — там живуть евакуйовані із Селидового, Мирнограда, Торецька, Покровська та інших прифронтових міст.
