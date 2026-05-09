Майже 1,2 млн грн планують витратити з бюджету Удачненської громади на культуру у 2026 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом 2026 року з бюджету Удачненської громади планують виділити 859,9 тис. грн на роботу закладів культури, 233,7 тис. грн — на роботу бібліотек та ще 100 тис. грн — на “інші заходи у сфері культури”. Розповідаємо, на що саме хочуть витратити гроші.

Про витрати з бюджету Удачненської громади журналістам Вільного Радіо розповіли у місцевій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Кошти розподілили наступним чином:

859,9 тис. грн спрямують на зарплати працівників культури;

233,7 тис. грн підуть на зарплати працівників Удачненської та Новомиколаївської сільських бібліотек;

100 тис. грн виділять на покупку новорічних подарунків для дітей жителів громади.

Загалом же у бюджеті Удачненської громади станом на квітень 2026 року прописали понад 42,1 млн грн видатків на різні сфери. Отже, військова адміністрація заклала близько 3% з усіх витрат зі скарбниці на культуру.

Раніше ми розповідали, що мешканці Удачненської громади можуть подати заявки на безкоштовні путівки для дітей на літо 2026 року. Відпочинок організують у санаторному комплексі на Закарпатті.