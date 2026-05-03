Підтримати
RU
Підтримати

В Удачненській громаді розпочали прийом заяв на безкоштовне оздоровлення дітей у 2026 році: як податися

Олена Русінова
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Мешканці Удачненської громади вже можуть подати заявки на безкоштовні путівки для дітей на літо 2026 року. Відпочинок організують у санаторному комплексі на Закарпатті. Путівки фінансуватимуть за кошти місцевого бюджету.

Про це повідомили на Facebook сторінці Удачненської селищної військової адміністрації. 

Оздоровлення дітей планують організувати у комунальному підприємстві “Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс “Перлина Донеччини”. Він розташований у Закарпатській області.

Право на безоплатне оздоровлення мають:

  • діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань);
  • діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
  • інші категорії відповідно до законодавства.

Орієнтовно запланували п’ять змін відпочинку:

  • з 25 травня по 14 червня;
  • з 17 червня по 7 липня;
  • з 10 липня по 30 липня;
  • з 2 серпня по 22 серпня;
  • з 25 серпня по 14 вересня.

Також для дітей передбачили відшкодування вартості проїзду до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.

Детальнішу інформацію та консультації щодо подачі заяв можна отримати у відділі соціального захисту населення за телефонами: 050 262 61 85 або 050 864 97 04.

Нагадаємо, у 2026 році в Удачненській громаді запланували оздоровити вдвічі більше дітей, хоча минулоріч охочих бракувало. У 2025 році громада зіткнулася з труднощами пошуку дітей для відпочинку. Це стосувалося не лише оздоровлення коштом місцевого бюджету, а й партнерських програм.

Завантажити ще...