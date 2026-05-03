Діти з Донецької області відпочивають на Закарпатті в “Перлині Донеччини”, літо 2024 року. Фото: Донецька ОВА

Мешканці Удачненської громади вже можуть подати заявки на безкоштовні путівки для дітей на літо 2026 року. Відпочинок організують у санаторному комплексі на Закарпатті. Путівки фінансуватимуть за кошти місцевого бюджету.

Про це повідомили на Facebook сторінці Удачненської селищної військової адміністрації.

Оздоровлення дітей планують організувати у комунальному підприємстві “Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс “Перлина Донеччини”. Він розташований у Закарпатській області.

Право на безоплатне оздоровлення мають:

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

діти учасників бойових дій;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань);

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

інші категорії відповідно до законодавства.

Орієнтовно запланували п’ять змін відпочинку:

з 25 травня по 14 червня;

з 17 червня по 7 липня;

з 10 липня по 30 липня;

з 2 серпня по 22 серпня;

з 25 серпня по 14 вересня.

Також для дітей передбачили відшкодування вартості проїзду до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.

Детальнішу інформацію та консультації щодо подачі заяв можна отримати у відділі соціального захисту населення за телефонами: 050 262 61 85 або 050 864 97 04.

Нагадаємо, у 2026 році в Удачненській громаді запланували оздоровити вдвічі більше дітей, хоча минулоріч охочих бракувало. У 2025 році громада зіткнулася з труднощами пошуку дітей для відпочинку. Це стосувалося не лише оздоровлення коштом місцевого бюджету, а й партнерських програм.