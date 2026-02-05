Ілюстративне фото: DepositPhotos

Попередньо коштом місцевого бюджету громада хоче оплатити відпочинок для 10 дітей. Хоч минулого року оздоровитися погодилися лише п’ятеро, кошти вирішили закласти із запасом.

Про це в інтерв’ю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Удачненської селищної ВА Валерій Дугельний.

За словами посадовця, у 2025 році громада зіткнулася з труднощами пошуку дітей для відпочинку. Це стосувалося не лише оздоровлення коштом місцевого бюджету, а й партнерських програм.

“У минулому році наша громада-партнер, це Сокальська міська з Львівської області, пропонувала за рухом «Джура» поїхати на збори з виїздом у Карпати. І ми спершу не знайшли дітей — вони відмовилися. Уже потім поїхала делегація з 21 людини, але це разом зі вчителями”, — розповідає Валерій Дугельний.

Попри це, цьогоріч в Удачненській громаді вирішили вдвічі збільшити видатки на оздоровлення — попередньо замість 190 тисяч там закладають 400 тисяч гривень. Путівки в обласні заклади відпочинку подорожчали, а також посадовці хочуть перестрахуватися, якщо цього разу охочих виявиться більше.

“Вартість путівок трохи збільшилася, на це треба закладати кошти. Це «Перлина Донеччини», «Артек» — дітки відпочивають на релокованих закладах відпочинку з Донеччини. Може, і дітей більше вирішить поїхати, — щоб не було такого, що в нас двоє-троє дітей зайвих, і грошей на них немає. Хай буде трохи більше, але ми зможемо оперативно це зробити”, — каже очільник Удачненської громади.

Загалом 320 тисяч гривень планують спрямувати на саме оздоровлення й 80 тисяч — на проїзд. Цього має вистачити, аби оздоровити 10 дітей із громади. Першочергово цю можливість хочуть надати соціально-незахищеній малечі: дітям-сиротам, усиновленим, дітям із багатодітних сімей тощо. Утім, зважатимуть на наявність охочих.

