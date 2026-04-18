Понад 14 млн грн планують витратити в Андріївській громаді у 2026 році на роботу клубних закладів та бібліотек. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Протягом 2026 року в Андріївській громаді витратять майже 1,7 млн грн на зарплати працівникам клубних закладів та бібліотек. Крім цього, у бюджеті заклали 11,9 млн грн на придбання предметів та оплату послуг, пов’язаних із проведенням культурних, патріотичних та оздоровчих заходів в онлайн-форматі. Розповідаємо, на що саме та скільки спрямують коштів.

Дані щодо бюджетних витрат журналістам Вільного Радіо надали в Андріївській сільській військовій адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

У розподілі бюджету на 2026 рік посадовці Андріївської ВА зазначили, що протягом року планують витратити:

2 646 500 грн на роботу клубних закладів (з них на зарплати — 1 554 000 грн);

186 900 грн на діяльність бібліотек (з них на зарплати — 140 000 грн).

Як роз’яснили в Андріївській військовій адміністрації у відповіді на запит Вільного Радіо, у 2026 році працівники бібліотек та клубних закладів мають провести низку заходів, усі — в онлайн-форматі. Серед них, зокрема:

соціально-культурні заходи: традиційні календарні свята, обрядові дійства, творчі майстеркласи та віртуальні виставки;

патріотичні заходи: події до пам’ятних дат, вшанування загиблих захисників країни, перегляди документального кіно та просвітницькі інформаційні години;

спортивно-оздоровчі заходи: інтерактивні квести та челенджі.

Окрім витрат на оплату праці, на роботу бібліотек у 2026 році планують витратити 11,9 млн грн:

5 млн грн на придбання предметів, матеріалів та обладнання, необхідних для проведення заходів;

5 млн грн на оплату послуг (яких саме — не уточнили, але зазначили, що йдеться не про комунальні послуги);

1,9 млн грн на навчання з охорони праці та пожежної безпеки.

Щодо клубних закладів, у бюджеті запланували додаткові 747 500 грн на їхню роботу:

545 200 грн на оплату комунальних послуг;

130 000 грн на оплату послуг (не комунальних, наголосили у ВА);

70 000 грн на придбання предметів, матеріалів та обладнання для заходів;

2 000 грн на навчання з охорони праці та пожежної безпеки;

300 грн на сплату екологічного податку.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що начальниця Андріївської сільської військової адміністрації та її заступник у 2025 році отримали за два місяці понад 400 тисяч гривень премій. В окремі місяці розмір премій для кожного з посадовців перевищував 100 тисяч гривень, що у кілька разів більше за їхні посадові оклади.