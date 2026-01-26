Виплати дітям-переселенцям. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Понад 400 тисяч гривень премій за два місяці отримали начальниця Андріївської сільської військової адміністрації та її заступник у 2025 році. В окремі місяці розмір премій для кожного з посадовців перевищував 100 тисяч гривень, що у кілька разів більше за їхні посадові оклади.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Андріївської сільської військової адміністрації. У матеріалі вказані суми після сплати податків.

Понад мільйон гривень за рік: скільки отримала начальниця Андріївської ВА

Понад 1 мільйон гривень “на руки” отримала начальниця Андріївської сільської військової адміністрації Олена Нікітіна у 2025 році. Найбільші виплати припали на кінець року — тоді розмір її місячного доходу суттєво зріс через премії та одноразові виплати.

Нікітіна Олена Анатоліївна, начальниця Андріївської сільської військової адміністрації. Фото: Андріївська СВА

У першому півріччі 2025 року Олена Нікітіна стабільно отримувала близько 60 тисяч гривень щомісяця. Її осадовий оклад у цей період залишався незмінним, близько 14 тисяч гривень, а основну частину доходу формували премії, які щомісяця були приблизно втричі більшими за оклад.

Починаючи з серпня 2025 року щомісячний дохід начальниці зріс — вона почала стабільно отримувати близько 80 тисяч гривень “на руки”. Преміальні виплати й надалі суттєво перевищували базовий оклад.

У листопаді розмір премії був меншим, однак цього місяця посадовиці виплатили понад 20 тисяч відпускних та понад 50 тисяч гривень матеріальної допомоги, що збільшило загальний місячний дохід до приблизно 140 тисяч гривень.

Найбільші виплати Олена Нікітіна отримала у грудні 2025 року. Тоді розмір її премії склав 136 тисяч гривень, а загальна сума доходу за місяць разом з іншими виплатами сягнула близько 170 тисяч гривень.

За п’ять місяців — понад 600 тисяч гривень “на руки”: скільки отримав заступник начальниці Андріївської ВА

Заступник начальниці Андріївської сільської військової адміністрації Ігор Новосельцев заступив до виконання обов’язків у серпні 2025 року.

Його посадовий оклад становив близько 13 тисяч гривень на місяць. До нього застосовували коефіцієнт 1,5, а також нараховували надбавку за високі досягнення у праці — близько 10 тисяч гривень щомісяця. Крім того, у перші три місяці роботи заступник стабільно отримував близько 48 тисяч гривень щомісячної премії.

У результаті в серпні, вересні та жовтні загальна сума щомісячного доходу Ігоря Новосельцева становила понад 77 тисяч гривень “на руки”.

Найбільші виплати припали на листопад 2025 року. Тоді, окрім регулярних нарахувань, заступник отримав премію у 120 тисяч гривень та 77 тисяч гривень матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань. Загалом за листопад його дохід склав 227 тисяч гривень.

У грудні Ігор Новосельцев отримав премію у 121 тисячу гривень, і загальна сума виплат за місяць склала 152 тисячі гривень після сплати податків.

Загалом за період із серпня по грудень 2025 року заступник начальниці Андріївської ВА отримав 611 тисяч гривень.

Зауважимо, що у відповіді на запит у військовій адміністрації зазначили, що в громаді немає заступників начальника ВА. Але водночас надали звіт про його доходи.

Раніше ми писали, скільки заробили нардепи від Донеччини у 2025 році. Їхні доходи коливалися від 421 до 567 тисяч гривень.