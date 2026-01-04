Зарплата народних депутатів з Донеччини у 2025 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025 році народним депутатам від Донеччини виплатили в середньому по пів мільйона гривень зарплати. Найбільше отримав Валерій Гнатенко, а найменше — Муса Магомедов. Окремі депутати також одержували сотні тисяч гривень компенсацій за оренду житла.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Апарату Верховної Ради України.

Журналісти Вільного Радіо отримали інформацію про заробітні плати народних депутатів за період з січня по листопад 2025 року. Тому в матеріалі вказані суми без грудневих виплат. Також зарплати народних обранців вказані вже з вирахуванням податків.

Найбільшу зарплату серед народних депутатів з Донеччини цьогоріч отримав Валерій Гнатенко (49 виборчий округ, до складу якого входять Дружківка й Костянтинівка, а також Костянтинівський і Покровський райони). Йому виплатили 567 837,38 грн. З них:

у 1-му кварталі — 154 757,29 грн;

у 2-му кварталі — 157 380,3 грн;

у 3-му кварталі — 152 909,64 грн;

у 4-му кварталі (без грудня) — 102 790,05 грн.

У 2025 року народному депутату Євгену Яковенку (52 округ, до якого входять Дебальцеве і Торецьк, Калінінський район Горлівки й частина Бахмутського району) виплатили 506 392,07 грн як заробітну плату. З них:

у 1-му кварталі — 141 687,08 грн;

у 2-му кварталі — 144 088,58 грн;

у 3-му кварталі — 130 644,29 грн;

у 4-му кварталі (без грудня) — 89 972,12 грн.

Євген Яковенко один із двох нардепів від Донеччини, які отримували гроші на компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера. Загалом йому виплатили 196 700 грн:

по 19 500 грн у липні та жовтні;

по 20 000 грн у квітні, серпні, вересні та листопаді;

38 200 грн у березні;

39 500 грн у червні.

Сергій Магера від Маріуполя (58 округ) як народний депутат України у 2025 році отримав “на руки” 483 051,92 грн зарплати. З них:

у 1-му кварталі — 124 175,23 грн;

у 2-му кварталі — 135 147,99 грн;

у 3-му кварталі — 135 835,28 грн;

у 4-му кварталі (без грудня) — 87 893,42 грн.

Нардеп Олександр Ковальов від Бахмутського та Горлівського районів (51 округ) заробив за 2025 рік 481 364,58 грн. З них:

у 1-му кварталі — 125 525,26 грн;

у 2-му кварталі — 148 997,79 грн;

у 3-му кварталі — 104 047,71 грн;

у 4-му кварталі (без грудня) — 102 793,82 грн.

Народний депутат України Муса Магомедов (45 округ, до якого входять Авдіївка і Ясинувата, Київський район Донецька та Ясинуватський район) у 2025 році отримав найменше серед обранців з Донеччини — 421 209,4 грн. З них:

у 1-му кварталі — 78 360,27 грн;

у 2-му кварталі — 132 882,04 грн;

у 3-му кварталі — 129 831,91 грн;

у 4-му кварталі (без грудня) — 80 216,18 грн.

Народний депутат України Володимир Мороз (59 округ, до складу якого входять Вугледар, Новогродівка і Селидове, а також Великоновосілківський і Мар’їнський райони) помер 21 квітня 2025 року. У зв’язку зі смертю його виключили зі списку народних депутатів України дев’ятого скликання. У 2025 році він отримав зарплату 422 412,31 грн. Це виплати за перший квартал і кошти за невикористані відпустки. З них:

у 1-му кварталі — 139 339,61 грн;

у 2-му кварталі компенсація за невикористані відпустки — 283 072,70 грн.

Крім того, усі депутати отримали ще по 605 600 грн компенсації за витрати, пов’язані з депутатською діяльністю в 2025-му (з лютого по листопад) та по 75 000 грн компенсації проїзду по Україні (по 7500 грн щомісяця). Володимиру Морозу виплатили 27 750 грн компенсації за проїзд, 58 500 грн за оренду житла чи винайму готельного номера та 224 072 грн компенсації за витрати.

