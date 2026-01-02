Українські військові, один із яких тримає антидронову рушницю. Фото: Володимир Зеленський

Від початку 2026 року з обласного бюджету Донецької області вже спрямували понад 53 мільйони гривень на підтримку військових. Додатковий ресурс отримають підрозділи, які стримують російський наступ на Донеччині.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Донецької області. На виділені кошти військові зможуть закупити засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати і FPV-дрони. Окрім цього, оборонці матимуть додатковий ресурс для зведення й укріплення фортифікаційних споруд, стверджують у ДонОВА.

“Крім того, акцентував увагу на якості дорожнього покриття логістичних шляхів та їх максимальній захищеності для транспортних засобів. Ці маршрути мають критичне значення, зокрема під час евакуації мирного населення”, — пише начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що профільним керівникам доручили посилити роботу з евакуації дітей та їхніх батьків із населених пунктів, де оголошена примусова евакуація. Як зазначили під час засідання, у цих громадах кількість обстрілів поступово зростає, а безпекова ситуація ускладнюється.

