Майже 180 мільйонів гривень зарплати заборгували жителям Покровська “Вода Донбасу” та “Краснолиманська”

Майже 180 мільйонів гривень зарплати заборгували жителям Покровської громади “Вода Донбасу” та “Краснолиманська”

Богдан Комаровський
Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Держпідприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська” та комунальна “Компанія “Вода Донбасу” заборгували жителям Покровської громади майже 180 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Покровській МВА. 

За їхніми даними, найбільшим боржником по зарплаті у громаді станом на кінець вересня 2025 року є “Вугільна компанія “Краснолиманська”. Вони винні 177 мільйонів 498 тисяч гривень зарплати своїм працівникам. 

Тим часом борг “Компанії “Вода Донбасу”, за даними відомства, по зарплаті становить 1 мільйон 920 тисяч гривень.

Також у Покровській МВА додали, що від початку 2025 року підприємства-боржники сплатили до бюджету 3 мільйони 106 тисяч гривень боргу по ЄСВ (єдиний соціальний внесок). З цих коштів 641 тисячу гривень погасили фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, Господарський суд Донецької області ухвалив рішення на користь Нафтогазу у справі проти підприємства “Бахмут-Енергія”. Компанію з Бахмута зобов’язали сплатити більше ніж 10 мільйонів гривень боргу та судові витрати.

