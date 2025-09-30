Майже 180 мільйонів гривень зарплати заборгували жителям Покровська “Вода Донбасу” та “Краснолиманська”

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Держпідприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська” та комунальна “Компанія “Вода Донбасу” заборгували жителям Покровської громади майже 180 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Покровській МВА.

За їхніми даними, найбільшим боржником по зарплаті у громаді станом на кінець вересня 2025 року є “Вугільна компанія “Краснолиманська”. Вони винні 177 мільйонів 498 тисяч гривень зарплати своїм працівникам.

Тим часом борг “Компанії “Вода Донбасу”, за даними відомства, по зарплаті становить 1 мільйон 920 тисяч гривень.

Також у Покровській МВА додали, що від початку 2025 року підприємства-боржники сплатили до бюджету 3 мільйони 106 тисяч гривень боргу по ЄСВ (єдиний соціальний внесок). З цих коштів 641 тисячу гривень погасили фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, Господарський суд Донецької області ухвалив рішення на користь Нафтогазу у справі проти підприємства “Бахмут-Енергія”. Компанію з Бахмута зобов’язали сплатити більше ніж 10 мільйонів гривень боргу та судові витрати.