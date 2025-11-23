Дар’я Герасимчук, повернені з депортації Кіра та Максим під час пресконференції у Празі, лютий 2025 року. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty

Україна та міжнародні партнери продовжують повернення дітей, яких викрала чи утримувала Росія. Хоча офіційні механізми захисту під час війни виявилися майже недієвими, вже вдалося повернути майже 1800 українських дітей.

Про це Вільному Радіо розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За її словами, попри існування Женевської конвенції, Конвенції ООН з прав дитини та міжнародного гуманітарного права, жоден механізм не спрацював. Росія, зокрема, відмовила Міжнародному Комітету Червоного Хреста у доступі до депортованих дітей.

“Ми почали шукати свої механізми, думати, що ми можемо використовувати. Нам важливо було зрозуміти, як ми можемо постійно, хай малою кількістю, але постійно повертати дітей. Саме тому на сьогодні вдалося повернути майже 1800 дітей. Це діти, яких вдалося повернути з окупації, які були під величезним ризиком депортації, діти, які вже були депортовані”, — зазначила уповноважена з прав дитини.

Для довідки: Під парасолькою президентського плану Bring Kids Back UA у лютому 2024 року створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Її співочолюють Україна та Канада. Наразі до коаліції приєдналися 41 країна світу та Рада Європи. Деякі держави виступають медіаторами, інші — фінансово підтримують реабілітацію та реінтеграцію дітей, долучають експертів або займаються адвокацією на міжнародних майданчиках.

Що відбувається з дітьми після повернення

Усі діти, яких вдається повернути, потрапляють до Центру захисту прав дитини. Там слідчі, які пройшли спеціальне навчання, у присутності психолога беруть покази, адже діти часто є цінними свідками воєнних злочинів.

“Це одна з причин, чому росіяни так не хочуть їх повертати. Діти часто є свідками одразу кількох злочинів росіян”, — підкреслює Герасимчук.

Після цього проводять детальну оцінку гуманітарних, медичних, освітніх та психологічних потреб дитини. Далі формується індивідуальний план реабілітації — він може тривати роками.

Родина, в яку повертається дитина, отримує 50 тисяч гривень першої допомоги — на найнеобхідніше, адже більшість дітей приїжджають практично без особистих речей. Надалі сім’я працює з кейс-менеджером, отримуючи підтримку відповідно до плану реінтеграції.

Раніше ми писали про те, що росіяни мають щонайменше 6 сценаріїв для викрадення українських дітей. В інтерв’ю Вільному Радіо уповноважена з прав дитини також розповіла про злочини Росії проти українських дітей. Серед основних — викрадення, переміщення та стирання ідентичності.