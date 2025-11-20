Підтримайте Вільне Радіо
Вбивство батьків, вилучення з родини, вивіз на так званий відпочинок: українська влада фіксує системні й продумані дії Росії, спрямовані на викрадення українських дітей з окупованих територій. У діях росіян простежуються не хаотичні епізоди, вони мають чіткі сценарії та цілісну модель геноцидальної політики.
Про це Вільному Радіо розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.
За її словами, аналіз історій дітей, яких вдалося повернути, показує: дії росіян вибудовані за однаковим принципом і повторюються у різних місцях та в різний час.
“Це чітка, продумана модель геноцидальної політики щодо українського народу через українських дітей. Мета росіян — вбити, поранити, психологічно зламати дітей в Україні. Або ж викрасти українських дітей на окупованих територіях, щоб, в першу чергу, поповнити в майбутньому лави своєї армії солдатами”, — говорить Дар’я Герасимчук.
Уповноважена зазначає, що українська сторона визначила щонайменше шість основних сценаріїв, за якими відбуваються викрадення:
Герасимчук наголошує, що поведінка російських службовців у різних місцях вказує на системність.
“Після спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, я можу запевнити, що у росіян точно є методичка, як працювати по кожному з цих сценаріїв”, — каже вона.
За її словами, майже всі діти, яких викрали й утримували в таборах або інших закладах на території РФ та в окупованих регіонах, описують однакову схему спілкування з ними.
Раніше ми писали, що у Росії арештували активістку Ірину Рудницьку, яка також є соратницею омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Під її опікою були 12 дітей, зокрема вивезені з окупованого Маріуполя. Нині жінка фігурує в справі про торгівлю неповнолітніми.
Станом на вересень 2025 року за гуманітарною програмою Bring Kids Back UA до України вдалося повернути 1625 викрадених Росією дітей. Росіяни вивозили їх з тимчасово окупованих територій.