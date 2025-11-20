Мама обіймає свого сина, який поїхав до організованого Росією літнього табору з непідконтрольних уряду територій, а потім був вивезений до Росії. Київ, 8 квітня 2023 року. Фото: Reuters

Вбивство батьків, вилучення з родини, вивіз на так званий відпочинок: українська влада фіксує системні й продумані дії Росії, спрямовані на викрадення українських дітей з окупованих територій. У діях росіян простежуються не хаотичні епізоди, вони мають чіткі сценарії та цілісну модель геноцидальної політики.

Про це Вільному Радіо розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За її словами, аналіз історій дітей, яких вдалося повернути, показує: дії росіян вибудовані за однаковим принципом і повторюються у різних місцях та в різний час.

“Це чітка, продумана модель геноцидальної політики щодо українського народу через українських дітей. Мета росіян — вбити, поранити, психологічно зламати дітей в Україні. Або ж викрасти українських дітей на окупованих територіях, щоб, в першу чергу, поповнити в майбутньому лави своєї армії солдатами”, — говорить Дар’я Герасимчук.

Уповноважена зазначає, що українська сторона визначила щонайменше шість основних сценаріїв, за якими відбуваються викрадення:

перший — росіяни спочатку вбивають батьків, а потім вже забирають дитину;

другий — дитину вилучають з родини, мотивуючи це своїми причинами, часто вигаданими;

третій — дитину забирають від батьків безпосередньо на блок-постах. Батьків затримують, а дитину кудись в цей момент вивозять;

четвертий (наймасовіший) — дітей організовано вивозять на так званий відпочинок, в літні табори, центри реабілітації тощо. І після цих “оздоровчих” поїздок частина дітей вже не повертається;

п’ятий — викрадення українських дітей, які перебували в закладах інституційного догляду. Росіяни жодного разу не погодили гуманітарні коридори, щоб Україна могла вивезти цих дітей на підконтрольну територію;

шостий — росіяни проводять на окупованих територіях спеціальні медичні огляди для дітей. Під приводом термінової госпіталізації, дітей вивозять на територію РФ.

Герасимчук наголошує, що поведінка російських службовців у різних місцях вказує на системність.

“Після спілкування з дітьми, яких вдалося повернути, я можу запевнити, що у росіян точно є методичка, як працювати по кожному з цих сценаріїв”, — каже вона.

За її словами, майже всі діти, яких викрали й утримували в таборах або інших закладах на території РФ та в окупованих регіонах, описують однакову схему спілкування з ними.

Раніше ми писали, що у Росії арештували активістку Ірину Рудницьку, яка також є соратницею омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Під її опікою були 12 дітей, зокрема вивезені з окупованого Маріуполя. Нині жінка фігурує в справі про торгівлю неповнолітніми.

Станом на вересень 2025 року за гуманітарною програмою Bring Kids Back UA до України вдалося повернути 1625 викрадених Росією дітей. Росіяни вивозили їх з тимчасово окупованих територій.