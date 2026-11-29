Наслідки російського удару по Словʼянську 25 листопада 2026 року. Ілюстративне фото: Вадим Лях

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За останній тиждень війська країни-агресорки атакували Україну майже 2 тисячам ударних дронів. Окупанти не полишають спроб бити по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі на тлі наближення холодів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, впродовж останнього тижня російські війська завдали атак по Україні 1 960 ударними дронами та понад 1,6 тисячі авіабомб, ще вісім — ракети. Окупанти намагаються скористатися наближенням холодів і бʼють по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі.

Зокрема, під обстрілами загарбників були підстанції на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині.

“Дякую всім ремонтним бригадам, нашим службам, які залучені до ліквідації наслідків цих атак. Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати й воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, — це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає”, — написав глава держави.

Додамо, що лише в ніч на 29 листопада російські війська вдарили по Україні 140 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них — реактивні), “Герберами”, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, — Росії, тимчасово окупованих Донецької області та Криму. На ранок Сили оборони збили або подавили 101 безпілотник.

Нагадаємо, понад 1,7 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 28 листопада. Через ці атаки зазнали поранень четверо людей: жертви були у Словʼянську та Краматорську.