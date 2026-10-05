Майже 300 хворих на ГРВІ: як у Донецькій області розпочався епідемічний сезон грипу

Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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З кінця вересня 2026 року в Україні, зокрема у Донецькій області, розпочався епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. За цей час у регіоні зафіксували майже 300 хворих, з яких майже половина — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За даними моніторингу, ситуація із захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції – разом з COVID – у Донецькій області упродовж минулого тижня була благополучною: показники трималися на низьких рівнях. Усього медики зареєстрували 297 хворих – це менше, ніж було раніше.

Разом із тим випадки захворювань на ГРВІ у різному ступені інтенсивності реєстрували майже у всіх громадах регіону. Майже половина із загальної кількості інфікованих – 46,1% – діти. Решта – дорослі від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донецької області госпіталізували чотирьох хворих людей, з яких троє — малеча вікової групи від 5 до 17 років.

Скільки триватиме епідемічний сезон в Україні

Епідемічний сезон щорічно розпочинається з 40 тижня. Цьогоріч він триватиме з 28 вересня 2026 року до 23 травня 2027 року. В поточному сезоні фахівці очікують циркуляцію вірусів грипу A (H1N1, H3N2) та грипу B (лінія Victoria) і згідно з оновленими рекомендаціями ВООЗ склад вакцин для профілактики грипу оновили під актуальні штами.

Так, аби запобігти важким ускладненням, зробити вакцину рекомендують:

людям віком від 60 років;

дітям від 6 місяців;

вагітним жінкам;

людям з хронічними захворюваннями;

людям з професійної групи ризику: лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування тощо.

Нагадаємо, з березня 2026 року підвал амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги у Краматорську реконструюють під протирадіаційне укриття. Але щоб завершити роботи, підряднику знадобилося замовити додаткові послуги. Разом із ними облаштування укриття може обійтися місцевому бюджету в понад 22,7 млн грн.