Скільки людей захворіли на ГРВІ у Донецькій області з 21 по 27 вересня: дані медиків

Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень у Донецькій області зафіксували ще більш як 354 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Рівно половина з них — це діти. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, з 21 по 27 вересня у Донецькій області зареєстрували ще 354 хворих на грип та респіраторні вірусні інфекції. Половина з них — 50% — дитяча частина населення. Обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень міжепідемічного сезону.

Разом із тим випадки захворювань на ГРВІ у різному ступені інтенсивності реєстрували майже у всіх громадах регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, кажуть медики.

Крім того, за цей період до лікарень Донецької області госпіталізували трьох хворих дітей, з яких двоє — вікової групи від 5 до 14 років.

Як вберегтися від ГРВІ

Медики рекомендують у міжепідемічний період:

частіше мити руки з милом;

користуватися антисептиками;

провітрювати приміщення;

вести здоровий спосіб життя.

Водночас за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

Нагадаємо, команда “Лікарів без кордонів” евакуює критично поранених і тяжкохворих пацієнтів, а також підтримує лікарні та мобільні клініки. Лише з 2022 до 2025 року організація перевезла понад 39 тисяч пацієнтів, із них понад 7 тисяч — із Донеччини. Однак через посилення обстрілів екіпажі організації вже не можуть виїжджати до низки міст, серед яких Словʼянськ та Краматорськ.